Aндриан Краев с гол за важна победа за Апоел (Тел Авив) в израелското първенство

Апоел (Тел Авив) излезе на 3-о място в израелската Лига Ха’Ал, след като спечели драматично с 3:2 едно от традиционните дербита на страната срещу Бейтар (Йерасулим). "Червените" от Тел Авив изоставаха с 1:2 на стадион "Бумфийлд" в Яфа до 90-ата минута, когато българският национал Андриан Краев изравни за 2:2. Победата дойде в 8-ата минута на добавеното време с точния изстрел на резервата Омри Алтман.

С този успех Апоел (Тел Авив) събра 7 точки, колкото има пред тях на 2-ото място Макаби (Хайфа). Апоел (Беер Шева) е на върха с 9, а Макаби (Тел Авив) и Апоел (Хайфа) са с по 6 на 4-о и 5-о място.

“Големият герой вероятно беше Омри Алтман, който вече беше на рафта, не беше включен в състава на отбора в последните два мача и вероятно нямаше да се облече този път, ако не беше червеният картон на Шанда Силва в предишния мач. Друг човек, който получи комплименти, беше българинът Андриан Краев, който отново изравни резултата на 2:2 с чудесен гол от относително далечно разстояние и показа, че е един от най-добрите чужденци в лигата", пише един от най-популярните местни спортни портали One.

Краев започна срещата като титуляр и игра през цялото времетраене, а попадението за него е второ през сезона.

Став Туриел откри в 26-ата минута за Апоел от дузпа, но в края на първата част Дор Мича изравни. Гостите от Йерусалим излязоха напред в резултата в 78-ата минута с точния удар на Гил Коен, който в края на мача беше изгонен заради гневна реакция.

Дойдоха и последните минути на мача, а с няколко смени треньорът Елианив Барда даде импулс в играта на Апоел. Краев изравни с далечен удар в 90-аса минута, а в 98-ата Алтман оформи победата, за да даде началото на дълго продължили празници по терена и по трибуните.