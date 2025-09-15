Подробно търсене

ОБНОВЕНА Шведът Арманд Дуплантис подстави нов световен рекорд и грабна титлата в овчарския скок на първенството в Токио

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Louise Delmotte
Токио,  
15.09.2025 17:02 | ОБНОВЕНА 15.09.2025 17:26
 (БТА)

Световният рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис (Швеция) подобри собственото си най-добро постижение на планетата с един сантиметър, записвайки резултат от 6.30 метра на Световното първенство по лека атлетика в Токио (Япония).

Дуплантис направи поправка на рекорда за общо 14-и път и спечели трета поредна световна титла. Той бе подобрил за 13-и път световния рекорд със скок от 6.29 метра по време на Гран при на Унгария в Будапеща преди месец.

Шведът си осигури общо петата световна титла при мъжете, след като преодоля 6.15 метра, а след това постигна 14-ия си световен рекорд при последния си, трети опит на 6.30 след два неуспеха преди това - единствените му в състезанието.

Арманд Дуплантис не само спечели златото в дисциплината овчарски скок, но и 80 000 долара за титлата, както и допълнителен бонус от 100 000 долара за световен рекорд.

25-годишният Дуплантис за първи път подобри рекорда на 8 февруари 2020-а, прескачайки 6,17 метра и измествайки от първото място французина Рено Лавийени - олимпийски шампион от 2012 година. Оттогава шведът подобрява рекорда с по един сантиметър, което му дава повече възможности да печели бонуси като този, който ще получи от първенството в Токио.

Гръцкият лекоатлет Емануил Каралис заслужи среброто с резултат от 6.00 метра, като след това не успя на 6.10 и 6.15 метра. Бронзът остана за австралиеца Къртис Маршал с лично постижение от 5.95 метра в елитната надпревара, като това бе втори бронзово отличие от Световно първенство за него.

/КМ/

