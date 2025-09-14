Подробно търсене

Митко Джорджев завоюва бронзов медал на турнира по таекуондо Германия Оупън с ранг G2

Ива Кръстева
Митко Джорджев (в ляво) със старши треньора на националния отбор Фарзад Золхадри, снимка: Личен архив
Хамбург,  
14.09.2025 19:16
Митко Джорджев спечели бронзов медал на турнира по таекуондо Германия Оупън в Хамбург с ранг G2.

Българинът отстъпи на полуфиналите в категория 80 килограма пред представителя на Гърция Йоанис Пападопулос. Преди това той постигна успех в срещите си срещу Луан Хисени (Германия) и Мохамед Емин Йълдъз (Турция).

При юношите със сребърно отличие се завръща Ивайло Петров, който загуби финала в категория 33 килограма от Оскар Маураписин (Швеция). За да стигне до мача за титлата българинът записа две победи.

