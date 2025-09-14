Вратарят на Фрайбурт Ноа Атуболу се надява да бъде в националния тим на Германия за Световното първенство догодина

Вратарят на Фрайбург Ноа Атуболу се надява да бъде част от националния отбор на Германия за Световното първенство следващото лято, като попадне в състава на Юлиан Нагелсман, предаде ДПА.

23-годишният Атуболу помогна на младежкия национален тим на страната да стигне до финала на Европейското първенство през юни и сега иска да направи следващата крачка.

"Ще бъде странно, ако не продължа напред", каза вратарят за програма "Спортстудио" на телевизия ZDF. Той призна, че място в националния тим е дългосрочната му цел, ако това не стане още следващата година.

Марк-Андре тер Щеген е първият избор за Германия, но в момента се възстановява след операция на гърба. Оливер Бауман и Александър Нюбел са другите варианти.

"Като цяло имаме много добри вратари в Германия, но в крайна сметка треньорът решава", смята Атуболу. Дългогодишният титуляр на Германия Мануел Нойер каза много хубави дума на Атуболу в същото предаване, като заяви, че "всички врати са отворени през него в бъдеще". Последният пък каза, че сравнението му с младите година на Нойер създава нереалистични очаквания и не му помага. Той нарече Нойер "най-добрият вратар, който някого сме имали".