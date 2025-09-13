Подробно търсене

Стефан Стефанов донесе първия медал за България от Световното първенство по канадска борба

Христо Бонински
Снимка: Виктория Георгиева
Албена,  
13.09.2025 20:13
 (БТА)

Стефан Стефанов донесе първия медал от Световното първенство по канадска борба, което започна в Албена.

В категория 90+ килограма при юношите с лява ръка Стефанов спечели бронзов медал, като се представи повече от достойно в конкуренцията на 18 състезатели от цял свят. В битката за място на финала Стефанов отстъпи от представителя на Турция Теоман Йълдърим, който в край на сметка остана втори. Той бе победен от своя сънародник Юсуф Алтюндал.

Световното първенство по канадска борба в Албена продължава до 23 септември.

/ХБ/

Към 21:00 на 13.09.2025 Новините от днес

