Стефан Стефанов донесе първия медал за България от Световното първенство по канадска борба

Стефан Стефанов донесе първия медал от Световното първенство по канадска борба, което започна в Албена.

В категория 90+ килограма при юношите с лява ръка Стефанов спечели бронзов медал, като се представи повече от достойно в конкуренцията на 18 състезатели от цял свят. В битката за място на финала Стефанов отстъпи от представителя на Турция Теоман Йълдърим, който в край на сметка остана втори. Той бе победен от своя сънародник Юсуф Алтюндал.

Световното първенство по канадска борба в Албена продължава до 23 септември.