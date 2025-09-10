Първият лагер на националния отбор при родените през 2011-а година завърши с две учебни игри на базата в "Бояна"

Завърши първият лагер за селекцията на България U15, след като тимът беше подбиран по време на турнирите на талантите, част от програмата на БФС "Футболно бъдеще". Момчетата на селекционера Петър Карачоров проведоха подготовка между 7-и и 9-и септември, като бяха изиграни два приятелски мача със Септември U16 и Славия U16. Националният отбор спечели и двете двустранни игри на терените на базата в Бояна, както следва:

България U15 - Септември U16 3:2

Голмайстори за България: Борис Стефанов 1:0, Даниел Лилковски 2:1, Димитър Гаврилов 3:2





България U15 - Славия U16 5:1

Голмайстори за България: Красимир Илчев 1:0 и 2:1, Иван Бичовски 3:1, Димитър Гаврилов 4:1, Емилиян Николов 5:1

Пред тима предстои турнир за Развитие на УЕФА, който ще се проведен между 17-ти и 22 Октомври на базата в Бояна. В него участие ще вземат отборите на Литва, Словакия и Полша

Списък с повиканите за лагера футболисти: Вратари 1. Лука Маркес (ЦСКА 1948) 2. Григор Стефанов (Лудогорец Разград) Защитници 3. Галин Димитров (Славия София) 4. Борис Стефанов (Национал София) 5. Васил Въргулев (Ботев Пловдив) 6. Валентин Петров (Левски София) 7. Румен Даскалов (ЦСКА София) 8. Александър Ангелов (Лудогорец Разград) 9. Благовест Найденов (Локомотив Пловдив) 10. Андриян Славчев (Бургас 2024) Полузащитници 11. Алекс Цинигаров (Локомотив Пловдив) 12. Никола Радев (Септември София) 13. Ник Георгиев (Лудогорец Разград) 14. Даниел Лилковски (Локомотив Пловдив) 15. Иван Дедев (Национал София) 16. Антонио Великов (ХНК Горица, Хърватия) 17. Ландон Йескас (Левски София) Нападатели 18. Емилиян Николов (Левски София) 19. Раян Димитров (Лудогорец Разград) 20. Денислав Кондев (Сините Камъни) 21. Иван Бичовски (Ботев Пловдив) 22. Давид Георгиев (Септември София) 23. Йоан Йорданов (Лудогорец Разград) 24. Димитър Гаврилов (Осасуна, Испания) 25. Красимир Илчев (ЦСКА 1948)

Треньор U15: Петър Карачоров