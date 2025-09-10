Футболист на Кьолн получи трета тежка контузия на коляното в рамките на 18 месеца

site.btaФутболист на Кьолн получи трета тежка контузия на коляното в рамките на 18 месеца
Защитникът на Кьолн Лука Килиан е скъсал кръстни връзки на коляното за трети път в рамките на 18 месеца и отново ще бъде извън игра за дълго време.
Клубът от Бундеслигата заяви, че 26-годишният Килиан е получил травмата по време на тренировка в понеделник, след като е имал подобни контузии през март и декември 2024 година.
"Новата контузия на кръстните връзки на Лука ни засяга дълбоко всички. Изключително жалко е, че сега той е изправен пред толкова сериозна контузия за трети път. Лука е боец - той го е доказал много пъти в миналото. Тази черта ще му помогне да преодолее и това трудно предизвикателство сега", каза спортният директор Томас Кеслер, цитиран от ДПА.
