Футболист на Кьолн получи трета тежка контузия на коляното в рамките на 18 месеца

Защитникът на Кьолн Лука Килиан е скъсал кръстни връзки на коляното за трети път в рамките на 18 месеца и отново ще бъде извън игра за дълго време.

Клубът от Бундеслигата заяви, че 26-годишният Килиан е получил травмата по време на тренировка в понеделник, след като е имал подобни контузии през март и декември 2024 година.

"Новата контузия на кръстните връзки на Лука ни засяга дълбоко всички. Изключително жалко е, че сега той е изправен пред толкова сериозна контузия за трети път. Лука е боец ​​- той го е доказал много пъти в миналото. Тази черта ще му помогне да преодолее и това трудно предизвикателство сега", каза спортният директор Томас Кеслер, цитиран от ДПА.