Подробно търсене

Националният тим на България по волейбол за мъже победи САЩ в контролна среща

Кремена Младенова
Националният тим на България по волейбол за мъже победи САЩ в контролна среща
Националният тим на България по волейбол за мъже победи САЩ в контролна среща
снимка: Българска федерация по волейбол
Хирошима,  
08.09.2025 10:24
 (БТА)

Националният отбор на България по волейбол за мъже победи САЩ с 3:1 (25:22, 25:22, 20:25, 25:21) в контролна среща, играна в Хирошима (Япония).

Българите записаха страхотен старт в първата от двете планирани приятелски срещи с американския състав.

Втората контрола предстои на 9 септември от 4:30 часа българско време.

Двете проверки са част от подготовката на тима за предстоящото Световно първенство във Филипините.

Първият официален мач на България предстои на 13 септември от 12:30 часа срещу Германия.

/КМ/

Свързани новини

02.09.2025 16:13

Националният тим на България по волейбол за мъже отстъпи пред Япония в първата си контрола преди Световното първенство

Националният отбор на България по волейбол за мъже загуби от Япония с 0:3 (20:25, 24:26, 20:25) в първата си контролна среща от подготовката за предстоящото Световно първенство във Филипините

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:31 на 08.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация