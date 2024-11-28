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Лудогорец записа второ равенство в Лига Европа, Кирил Десподов отбеляза гол за ПАОК Солун

Ива Кръстева
Лудогорец записа второ равенство в Лига Европа, Кирил Десподов отбеляза гол за ПАОК Солун
Лудогорец записа второ равенство в Лига Европа, Кирил Десподов отбеляза гол за ПАОК Солун
снимка: AP Photo/Giannis Papanikos
Рим,  
28.11.2024 21:51
 (БТА)

Мачове от петия кръг на турнира по футбол Лига Европа:

Лацио (Италия) - ЛУДОГОРЕЦ (БЪЛГАРИЯ)           - 0:0
Андерлехт (Белгия) - Порто (Португалия)         - 2:2
Атлетик Билбао (Испания) - Елфсборг (Швеция)    - 3:0 
АЗ Алкмаар (Нидерландия) - Галатасарай (Турция) - 1:1
Бешикташ (Турция) - Макаби Тел Авив (Израел)    - 1:3
Динамо Киев (Украйна) - Виктория Пилзен (Чехия) - 1:2
Карабах (Азербайджан) - Олимпик Лион (Франция)  - 1:4
Рига (Латвия) - ПАОК Солун (Гърция)             - 0:2

по-късно днес:
Брага (Португалия) - Хофенхайм (Германия)
ФКСБ (Румъния) - Олимпиакос (Гърция)
Ференцварош (Унгария) - Малмьо (Швеция) 
Манчестър Юнайтед (Англия) - Бодьо/Глимт (Норвегия)
Мидтиланд (Дания) - Айнтрахт Франкфурт (Германия)
Ница (Франция) - Глазгоу Рейнджърс (Шотландия)
Реал Сосиедад (Испания) - Аякс (Нидерландия)
Славия Прага (Чехия) - Фенербахче (Турция)
Тотнъм (Англия) - Рома (Италия) 
Твенте (Нидерландия) - Юнион Сен Жилоаз (Белгия)

В класирането водят Лацио и Атлетик Билбао с по 13 точки, следвани от Галатасарай и Андерлехт с по 11, Аякс, Олимпик Лион и Айнтрахт Франкфурт с по 10 и т.н. Лудогорец е на 34-о място с 2 точки. 

/ИК/

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