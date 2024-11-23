Ботев Пловдив победи Ботев Враца като домакин

Първенство на България по футбол, среща от 16-ия кръг на Първа лига между отборите на Ботев (Пловдив) и Ботев (Враца): Ботев (Пловдив) – Ботев (Враца) 2:1 (2:0) голмайстори: 1:0 Кристиан Нвачукву 33, 2:0 Вини Трибуле 45+1, 2:1 Давид Суарес