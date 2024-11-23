Ботев Пловдив победи Ботев Враца като домакин

site.btaБотев Пловдив победи Ботев Враца като домакин
Мачове от 16-ия кръг в Първа лига, резултати, голмайстори и класиране:
Ботев Пловдив - Ботев Враца - 3:1 (2:0)
голмайстор: 1:0 Кристиан Нвачукву 33, 2:0 Вини Трибуле 45+1, 2:1 Давид Суарес 58, 3:1 Алекса Мараш 90+2
червен картон: Мартин Дичев 70 (Ботев Враца)
Арда Кърджали - Локомотив Пловдив - 4:2 (3:1)
голмайстори: 1:0 Станислал Иванов 26, 2:0 Димитър Велковски 28, 2:1 Владимир Медвед 45+1, 3:1 Ефе Али 45+2-автогол, 4:1 Борислав Цонев 57, 4:2 Димитър Илиев 77-дузпа
по-късно днес:
Левски София - Локомотив София
в неделя:
Берое Стара Загора - Септември София
ЦСКА 1948 - Черно море
ЦСКА-София - Лудогорец
в понеделник:
Славия - Крумовград
от петък:
Спартак Варна - Хебър Пазарджик - 4:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Ахмед Ахемдов 9, 2:0 Антонио Вутов 14, 3:0 Ахмед Ахмедов 55, 4:0 Ахмед Ахмедов 66-дузпа
временно класиране: 1. Лудогорец 14 13 1 0 28:2 40 точки 2. Ботев (Пд) 15 11 1 3 18:7 34 3. Спартак (Вн) 16 9 3 4 22:16 30 4. Арда 16 9 3 4 23:18 30 5. Черно море 15 8 4 3 17:8 28 6. Левски 15 9 1 5 27:13 28 7. Берое 15 6 3 6 13:12 21 8. ЦСКА-София 15 5 3 7 17:16 18 9. Славия 15 5 2 8 16:20 17 10. ЦСКА 1948 15 3 7 5 17:19 16 11. Крумовград 15 4 4 7 11:16 16 12. Септември 15 5 1 9 14:22 16 13. Локомотив (Пд) 16 4 5 7 18:26 14 14. Ботев (Вр) 16 3 3 10 12:30 12 15. Локомотив (Сф) 15 2 5 8 9:24 11 16. Хебър 16 1 6 9 12:26 9
/ГК/
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