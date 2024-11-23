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Ботев Пловдив победи Ботев Враца като домакин

Ивайло Георгиев
Ботев Пловдив победи Ботев Враца като домакин
Ботев Пловдив победи Ботев Враца като домакин
Снимка: Боян Ботев/БТА (ЛФ)
Пловдив,  
23.11.2024 16:54
 (БТА)

Мачове от 16-ия кръг в Първа лига, резултати, голмайстори и класиране:

Ботев Пловдив - Ботев Враца                      - 3:1 (2:0)
голмайстор: 1:0 Кристиан Нвачукву 33, 2:0 Вини Трибуле 45+1, 2:1 Давид Суарес 58, 3:1 Алекса Мараш 90+2
червен картон: Мартин Дичев 70 (Ботев Враца)

Арда Кърджали - Локомотив Пловдив       - 4:2 (3:1)
голмайстори: 1:0 Станислал Иванов 26, 2:0 Димитър Велковски 28, 2:1 Владимир Медвед 45+1, 3:1 Ефе Али 45+2-автогол, 4:1 Борислав Цонев 57, 4:2 Димитър Илиев 77-дузпа

по-късно днес:
Левски София - Локомотив София

в неделя:
Берое Стара Загора - Септември София
ЦСКА 1948 - Черно море
ЦСКА-София - Лудогорец

в понеделник:
Славия - Крумовград

от петък:
Спартак Варна - Хебър Пазарджик - 4:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Ахмед Ахемдов 9, 2:0 Антонио Вутов 14, 3:0 Ахмед Ахмедов 55, 4:0 Ахмед Ахмедов 66-дузпа

временно класиране:  
 1. Лудогорец       14 13   1   0   28:2    40 точки
 2. Ботев (Пд)      15 11   1   3   18:7    34
 3. Спартак (Вн)    16  9   3   4   22:16   30
 4. Арда            16  9   3   4   23:18   30
 5. Черно море      15  8   4   3   17:8    28
 6. Левски          15  9   1   5   27:13   28
 7. Берое           15  6   3   6   13:12   21
 8. ЦСКА-София      15  5   3   7   17:16   18
 9. Славия          15  5   2   8   16:20   17
10. ЦСКА 1948       15  3   7   5   17:19   16
11. Крумовград      15  4   4   7   11:16   16
12. Септември       15  5   1   9   14:22   16
13. Локомотив (Пд)  16  4   5   7   18:26   14 
14. Ботев (Вр)      16  3   3  10   12:30   12
15. Локомотив (Сф)  15  2   5   8    9:24   11  
16. Хебър           16  1   6   9   12:26    9

/ГК/

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