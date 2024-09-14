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Вторият състав на Лудогорец достигна до победа срещу Спартак Плевен и излезе начело във Втора лига

Асен Даскалов
Вторият състав на Лудогорец достигна до победа срещу Спартак Плевен и излезе начело във Втора лига
Вторият състав на Лудогорец достигна до победа срещу Спартак Плевен и излезе начело във Втора лига
снимка: БТА
София,  
14.09.2024 19:03
 (БТА) 
Мачове от деветия кръг във Втора футболна лига:

Лудогорец 2 - Спартак Плевен        3:2 
Марек - Локомотив Горна Оряховица   2:0
Миньор Перник - Спортист Своге      1:1
Струмска слава - Ловеч              0:1
Янтра - Фратрия                     1:2

по-късно днес:
Монтана - ЦСКА-София II 

неделя: 
Несебър - Пирин Благоевград

понеделник:
Беласица - Добруджа 
Ботев Пловдив II - Дунав Русе
Етър - ЦСКА 1948  II

временно класиране:
1. Лудогорец II (Разград)      8  6 2 0   15:5   20 точки
2. Пирин (Благоевград)         8  6 2 0   13:4   20 
3. Монтана                     8  5 3 0   10:2   18 
4. Беласица (Петрич)           8  5 1 2   12:5   16
5. Добруджа (Добрич)           8  3 5 0   16:5   14
6. Марек (Дупница)             9  3 5 1   12:6   14
7. Янтра (Габрово)             9  4 2 3   15:11  14
8. Миньор (Перник)             9  4 2 3    8:7   14
9. Локомотив (Горна Оряховица) 9  4 0 5   10:10  12 
10. Етър (Велико Търново)      8  3 2 3   12:12  11
11. Дунав (Русе)               8  3 2 3   11:11  11
12. Фратрия (обл.Варна)        9  3 2 4    6:9   11
13. Спартак (Плевен)           9  2 4 3    7:10  10 
14. Ловеч                      9  3 1 5    5:8   10 
15. ЦСКА 1948 II (София)       8  2 1 5    8:13   7
16. ЦСКА II (София)            7  2 1 4    6:8    7
17. Струмска слава (Радомир)   9  1 3 5    6:17   6
18. Несебър                    8  2 0 6    6:17   6
19. Ботев II (Пловдив)         8  2 0 6    4:15   6
20. Спортист (Своге)           9  1 2 6    4:11   5

/ХБ/

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