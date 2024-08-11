39 комплекта медали бяха раздадени в последния ден на Олимпийските игри в Париж

Медалисти от 15-ия ден на Олимпийските игри в Париж - 39 финала:

художествена гимнастика, многобой ансамбли:

1. Китай - 69.800 точки (36.950 пет обръча и 32.850 три ленти и две топки)

2. Израел - 68.850 (35.600 и 33.250)

3. Италия - 68.100 (36.100 и 32.000)

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4. БЪЛГАРИЯ - 67.800 (34.100 и 33.700)

лека атлетика, скок височина, мъже:

1. Хамиш Кър (Нова Зеландия) - 2.36 метра

2. Шелби МакЮън (САЩ) - 2.36

3. Мутаз Еса Баршим (Катар) - 2.34

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8. ТИХОМИР ИВАНОВ (БЪЛГАРИЯ) - 2.27

лека атлетика, маратон, мъже:

1. Тамират Тола (Етиопия) - 2:06.26 часа

2. Башир Абди (Белгия) - 2:06.47

3. Бенсон Кипруто (Кения) - 2:07.00

лека атлетика, 100 метра с препятствия, жени:

1. Масай Ръсел (САЩ) - 12.33 секунди

2. Сирена Самба-Майела (Франция) - 12.34

3. Джазмин Камачо-Куин (Пуерто Рико) - 12.36

лека атлетика, 800 метра, мъже:

1. Еманюел Уаньони (Кения) - 1:41.19 минута

2. Марко Апор (Канада) - 1:41.20

3. Джамел Седжати (Алжир) - 1:41.50

лека атлетика, 1500 метра, жени:

1. Фейт Кипиегон (Кения) - 3:51.29 минути, олимпийски рекорд

2. Джесика Хъл (Австралия) - 3:52.56

3. Джорджия Бел (Великобритания) - 3:52.61

лека атлетика, 5000 метра, мъже:

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) - 13:13.66 минути

2. Роналд Квемой (Kения) - 13:15.04

3. Грант Фишер (САЩ) - 13:15.13

лека атлетика, копие, жени:

1. Харука Китагучи (Япония) - 65.80 метра

2. Джо-Ан ван Дайк (Южна Африка) - 63.93

3. Никола Огродникова (Чехия) - 63.68

лека атлетика, щафета 4 по 400 метра, мъже:

1. САЩ (Кристофър Бейли, Върнън Норууд, Брайс Дедмън, Рей Бенджамин) - 2:54.43 минути, олимпийски рекорд

2. Ботсвана (Баяпо Ндори, Бусанг Колин Кебинатшипи, Антони Песела, Лициле Тебого) - 2:54.53

3. Великобритания (Алекс Хейдок-Уилсън, Матю Хъдсън-Смит, Люис Дейви, Чарли Добсън) - 2:55.83

лека атлетика, щафета 4 по 400 метра, жени:

1. САЩ (Шамиър Литъл, Сидни МакЛафлин-Леврон, Габриел Томас, Алексис Холмс) - 3:15.27 минути

2. Нидерландия (Лике Клавер, Кателийн Петерс, Лисане де Вите, Фемке Бол) - 3:19.50

3. Великобритания (Виктория Охуруогу, Лавиай Нилсън, Никол Йергинм, Амбър Анинг) - 3:19.72

кану-каяк, едноместен каяк, 500 метра, жени:

1. Лиза Карингтън (Нова Зеландия) - 1:47.36 минути

2. Тамара Чипеш (Унгария) - 1:48.44

3. Ема Йоргенсен (Дания) - 1:49.76

кану-каяк, едноместен каяк, 1000 метра, мъже:

1. Йозеф Достал (Чехия) - 3:24.07 минути

2. Балинт Копас (Унгария) - 3:24.76

3. Адам Варга (Унгария) - 3:25.68

кану-каяк, едноместно кану 200 метра, жени:

1. Кейти Винсънт (Канада) - 44.12 секунди (световен рекорд)

2. Невин Харисън (САЩ) - 44.13

3. Ярислейдис Сирило Дюбоа (Куба) - 44.36а

спортно катерене, боулдър и лийд, жени:

1. Яня Гарнбрет (Словения) - 168.5 точки

2. Брук Рабуту (САЩ) - 156.0

3. Джесика Пилц (Австрия) - 147.4

вдигане на тежести, категория до 81 килограма, жени:

1. Солфрид Коанда (Норвегия) - 275 килограма - олимпийски рекорд (121 + 154 - олимпийски рекорд)

2. Сара Ахмед (Египет) - 268 килограма (117 + 151)

3. Нейси Дахомес (Еквадор) - 267 килограма (122 + 145)

вдигане на тежести, категория до 102 килограма, мъже:

1. Лиу Хуанхуа (Китай) - 406 килограма (186 и 220)

2. Акбар Джураев (Узбекистан) - 404 килограма (185 и 219)

3. Яухени Циханцов (Беларус) - 402 килограма (183 и 219)

вдигане на тежести, категория +102 килограма, мъже:

1. Лаша Талахадзе (Грузия) - 470 килограма (215 + 255)

2. Вараждат Лалаян (Армения) - 467 килограма (215 + 252)

3. Гор Минасян (Бахрейн) - 461 килограма (216 + 245)

волейбол, мъже:

1. Франция

2. Полша

3. САЩ

Футбол, жени:

1. САЩ

2. Бразилия

3. Германия

баскетбол, мъже:

1. САЩ

2. Франция

3. Сърбия

скокове във вода, 10-метрова кула, мъже:

1. Юан Цао (Китай) - 547.50 точки

2. Рикуто Тамай (Япония) - 507.65

3. Ноа Уилямс (Великобритания) - 497.35

артистично плуване, дуети:

1. Китай (Лиуи Ван и Киани Ван) - 566.7483 точки

2. Великобритания - 558.5367

3. Нидерландия - 558.3963

тенис на маса, отборно състезание, жени:

1. Китай (Чън Мън, Сун Инша, Ван Маню)

2. Япония (Хина Хаята, Мива Харимото, Миу Хирано)

3. Република Корея (Шин Юбин, Джън Джихи, Ли Еунхи)

водна топка, жени:

1. Испания

2. Австралия

3. Нидерландия

хандбал, жени:

1. Норвегия

2. Франция

3. Дания

голф, жени:

1. Лидия Ко (Нова Зеландия) - (-10)

2. Естер Хензелайт (Германия) - (-8)

3. Джанет Лин (Китай) - (-7)

модерен петобой, мъже:

1. Ахмед Ел-Генди (Египет) - 1555 точки, световен рекорд

2. Тайшу Сато (Япония) - 1542

3. Джорджо Малан (Италия) - 1536

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22. Тодор Михалев (България)

колоездене на писта, мадисън, мъже:

1. Португалия 55 точки

2. Италия 47

3. Дания 41

борба, 74 кг свободен стил, мъже:

1. Разамбек Жамалов (Узбекистан)

2. Дайчи Такатани (Япония)

3. Кайл Дейк (САЩ) и Чермен Валиев (Таджикистан)

борба, 125 кг свободен стил, мъже:

1. Гено Петриашвили (Грузия)

2. Амир Хосеин Заре (Иран)

3. Таха Акгюл (Турция) и Гиорги Мешвидишвили (Азербайджан)

борба, 62 кг свободен стил, жени:

1. Сакура Мотоки (Япония)

2. Ирина Коляденко (Украйна)

3. Айсулу Тинобекова (Киргизстан) и Грейс Булен (Норвегия)а

Брейк-денс, мъже:

1. Филип Ким/ник-нейм: Фил Уизард (Канада)

2. Дани Дан/Данис Сивил (Франция)

3. Виктор Монталво/Виктор (САЩ)

бокс, категория до 57 килограма, мъже:

1. Абдумалик Халоков (Узбекистан)

2. Мунарбек Сеитбек Уулу (Киргизстан)

3. ХАВИЕР ИБАНЕС (БЪЛГАРИЯ) и Чарли Синиър (Австралия)

бокс, категория до 57 килограма, жени:

1. Лин Ю-Тин (Тайван)

2. Юлия Шеремета (Полша)

3. Есра Йълдъз (Турция) и Нести Петешио (Филипините)

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5. СВЕТЛАНА КАМЕНОВА (БЪЛГАРИЯ)

бокс, категория до 75 килограма, жени:

1. Ли Циан (Китай)

2. Атейна Байлон (Панама)

3. Кейтлин Паркър (Австралия) и Синди Нгамба (Олимпийски отбор на бежанците)

бокс, категория над 92 килограма, мъже:

1. Баходир Джалолов (Узбекистан)

2. Аюб Гадфа (Испания)

3. Нелви Тиафак (Германия) и Джамили Абуду (Франция)

таекуондо, категория над 80 килограма, мъже:

1. Ариан Салими (Иран)

2. Кейдън Кънингам (Великобритания)

3. Рафаел Алба (Куба) и Шейх Салах Сисе (Кот д'Ивоар)

таекуондо, категория над 67 килограма, жени:

1. Алтеа Лорен (Франция)

2. Светлана Осипова (Азербайджан)

3. Лий Да-бин (Република Корея) и Нафия Куш (Турция)

плажен волейбол, мъже:

1. Швеция (Давид Ахман, Йонатан Хелвиг)

2. Германия (Клеменс Виклер, Нилс Елерс)

3. Норвегия (Андерс Мол, Кристиан Сьорум)