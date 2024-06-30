Германия победи Дания и стана вторият четвъртфиналист на Евро 2024

site.btaГермания победи Дания и стана вторият четвъртфиналист на Евро 2024
Европейско първенство по футбол в Германия, осминафинални мачове:
Швейцария - Италия - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Ремо Фройлер 37, 2:0 Рубен Варгас 46
Германия - Дания - 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Кай Хаверц 53 дузпа, 2:0 Джамал Мусиала 68
в неделя:
Англия - Словакия
Испания - Грузия
в понеделник:
Франция - Белгия
Португалия - Словения
във вторник:
Румъния - Нидерландия
Австрия - Турция
четвъртфинали:
Испания/Грузия - Германия
Португалия/Словения - Франция/Белгия
Румъния/Нидерландия - Австрия/Турция
Англия/Словакия - Швейцария
/ИК/
news.modal.header
news.modal.text