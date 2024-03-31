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Берое постигна успех срещу ЦСКА 1948 в двубой от Първа лига

Ивайло Георгиев
Берое постигна успех срещу ЦСКА 1948 в двубой от Първа лига
Берое постигна успех срещу ЦСКА 1948 в двубой от Първа лига
Снимка: БТА
София,  
31.03.2024 20:55
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от 26-ия кръг на efbet Лига:

ЦСКА 1948 - Берое (Стара Загора) - 0:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Джани Политино 88

Ботев (Пловдив) - Черно море (Варна) - 0:0

от събота:
Локомотив 1929 (София) - ЦСКА-София - 0:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Джонатан Линдсет 17

Локомотив (Пловдив) - Лудогорец (Разград) - 1:2 (1:1)
голмайстори: 0:1 Бърнард Текпетей 30, 1:1 Мичи Нтело 30, 1:2 Диниш Алмейда 90+1

Ботев (Враца) - Хебър (Пазарджик) - 3:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Клери Сербер 16, 2:0 Браян Переа 52 от дузпа, 2:1 Стефан Цонков 69, 3:1 Браян Переа 90+3 от дузпа, 3:2 Красиан Колев 90+6

от петък:
Левски - Славия - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Рикардиньо 38, 2:0 Марин Петков 90+4

Пирин (Благоевград) - Етър (Велико Търново) - 2:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Йоаким Карсела 11, Иван Тасев 24, 2:1 Мартин Георгиев 88
 
Арда (Кърджали) - Крумовград - 1:1 (1:1)
голмайстори: 1:0 Чинонсо Офор 5, 1:1 Вячеслав Велев 29

временно класиране:

 1. Лудогорец        25  19  3   3  65:14   60 точки
 2. ЦСКА-София       26  17  6   3  43:13   57
 3. Черно море       26  16  7   3  41:23   55     
 4. Левски           26  15  6   5  42:16   51
 5. Локомотив (Пд)   26  14  5   7  44:30   47
 6. ЦСКА 1948        25  10  7   8  27:23   37
 7. Арда             26  10  6  10  27:24   36
 8. Крумовград       26  10  6  10  30:33   36
 9. Ботев (Пд)       26   9  7  10  38:33   34
10. Берое            26   9  5  12  22:35   32
11. Славия           26   8  5  13  24:40   29
12. Хебър            26   7  6  13  26:35   27
13. Локомотив (Сф)   26   7  4  15  20:47   25
14. Пирин            26   6  7  13  21:38   25
15. Ботев (Враца)    26   5  2  19  20:51   17
16. Етър             26   2  4  20  15:50   10

/ИК/

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