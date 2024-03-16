Локомотив Пловдив спечели в София срещу Славия

site.btaЛокомотив Пловдив спечели в София срещу Славия
Мачове от 25-ия кръг в Първа футболна лига: Славия - Локомотив Пловдив 1:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Евандро 42, 1:1 Тони Тасев 70, 1:2 Димитър Илиев 72 по-късно днес: Етър - Левски Лудогорец - Локомотив София от петък: Берое - Ботев Враца 2:2 (1:0) голмайстори: 1:0 Жорди Говеа 17, 1:1 Браян Переа 60, 2:1 Джани Политино 71, 2:2 Даниел Генов 90+4 Черно море - ЦСКА 1948 2:1 (1:1) голмайстори: 1:0 Исмаил Иса 4, 1:1 Радослав Кирилов 31, 2:1 Исмаил Иса 66 неделя: Крумовград - Пирин Благоевград Хебър - Арда Кърджали ЦСКА-София - Ботев Пловдив временно класиране: 1. Лудогорец 23 17 3 3 57:13 54 точки 2. Черно море 25 16 6 3 41:23 54 3. ЦСКА-София 24 15 6 3 38:13 51 4. Локомотив (Пд) 25 14 5 6 43:28 47 5. Левски 24 13 6 5 37:16 45 6. ЦСКА 1948 24 10 7 7 27:22 37 7. Арда 24 10 5 9 26:22 35 8. Крумовград 24 10 4 10 27:30 34 9. Ботев (Пд) 24 9 6 9 38:29 33 10. Славия 25 8 5 12 24:38 29 11. Берое 25 8 5 12 21:35 29 12. Локомотив (Сф) 24 7 4 13 20:40 25 13. Хебър 24 6 6 12 23:32 24 14. Пирин 24 5 6 13 17:35 21 15. Ботев (Враца) 25 4 2 19 17:49 14 16. Етър 24 2 4 18 14:45 10
/ГК/
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