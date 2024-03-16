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Локомотив Пловдив спечели в София срещу Славия

Асен Даскалов
Локомотив Пловдив спечели в София срещу Славия
Локомотив Пловдив спечели в София срещу Славия
снимка: БТА
София,  
16.03.2024 14:45
 (БТА) 
Мачове от 25-ия кръг в Първа футболна лига:

Славия - Локомотив Пловдив           1:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Евандро 42, 1:1 Тони Тасев 70, 1:2 Димитър Илиев 72

по-късно днес:
Етър - Левски
Лудогорец - Локомотив София

от петък:
Берое - Ботев Враца                  2:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Жорди Говеа 17, 1:1 Браян Переа 60, 2:1 Джани Политино 71, 2:2 Даниел Генов 90+4

Черно море - ЦСКА 1948               2:1 (1:1)
голмайстори: 1:0 Исмаил Иса 4, 1:1 Радослав Кирилов 31, 2:1 Исмаил Иса 66

неделя: 
Крумовград - Пирин Благоевград
Хебър - Арда Кърджали
ЦСКА-София - Ботев Пловдив

временно класиране:
 1. Лудогорец        23  17  3   3  57:13   54 точки
 2. Черно море       25  16  6   3  41:23   54     
 3. ЦСКА-София       24  15  6   3  38:13   51
 4. Локомотив (Пд)   25  14  5   6  43:28   47
 5. Левски           24  13  6   5  37:16   45
 6. ЦСКА 1948        24  10  7   7  27:22   37
 7. Арда             24  10  5   9  26:22   35
 8. Крумовград       24  10  4  10  27:30   34
 9. Ботев (Пд)       24   9  6   9  38:29   33
10. Славия           25   8  5  12  24:38   29
11. Берое            25   8  5  12  21:35   29
12. Локомотив (Сф)   24   7  4  13  20:40   25
13. Хебър            24   6  6  12  23:32   24
14. Пирин            24   5  6  13  17:35   21
15. Ботев (Враца)    25   4  2  19  17:49   14
16. Етър             24   2  4  18  14:45   10

/ГК/

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