ЦСКА 1948 победи Арда в отложен мач от третия кръг на efbet Лига

Първенство на България по футбол, отложена среща от III кръга:

Арда (Кърджали) - ЦСКА 1948 - 0:3 (0:2)

голмайстори: 0:1 Георги Русев 17, 0:2 Неделко Пишчевич 28, 0:3 Елитон 48

срещи от 18-ия кръг в Първа лига:

по-късно днес:

15:15 часа: Лудогорец (Разград) - Славия (София)

17:30 часа: Локомотив 1929 (София) - Левски (София)

от неделя:

Черно море - Крумовград - 3:2 (2:0)

голмайстори: 1:0 Васил Панайотов 15, 3:0 Алекс Фернандес 44, 54, 3:1 Димитър Тонев 67, 3:2 Божидар Кацаров 87

ЦСКА-София - Етър (Велико Търново) - 2:0 (0:0)

Голмайстори: 1:0 Джонатан Линдсет 84, 2:0 Християн Петров 86

червен картон: Георги Александров (Етър) - 12-а минута

* започнал в събота, прекратен заради обилен снеговалеж и доигран в неделя

от събота:

Ботев (Враца) - Локомотив (Пловдив) - 2:0 (1:0)

голмайстори: 1:0 Даниел Генов 20, 2:0 Марко Мажуга 58

Ботев (Пловдив) - Пирин (Благоевград) - 3:1 (1:1)

голмайстори: 0:1 Юго Комано 1, 1:1 Самюел Акере 22,

2:1 Самюел Акере 46, 3:1 Мартин Секулич 90+2

от петък:

Берое (Стара Загора) - Хебър (Пазарджик) - 2:1 (1:0)

голмайстори: 1:0 Сантяго Годой 34, 1:1 Ангел Бастунов 55, 2:1 Сегундо Пачаме 64

червен картон: Сантяго Годой (Берое) - 90+1 минута

на 14 декември:

ЦСКА 1948 (София) - Арда (Кърджали)

временно класиране: 1. ЦСКА-София 18 12 5 1 29:9 41 точки 2. Черно море 18 11 6 1 30:15 39 3. Лудогорец 16 11 3 2 40:9 36 4. Локомотив (Пд) 18 10 5 3 31:18 35 5. ЦСКА 1948 16 8 5 3 19:10 29 6. Левски 17 8 4 5 24:13 28 7. Арда 17 8 4 5 22:12 28 8. Берое 18 7 3 8 17:24 24 9. Ботев (Пд) 18 6 5 7 30:23 23 10. Хебър 18 5 5 8 19:24 20 11. Крумовград 18 5 3 10 16:28 18 12. Локомотив (Сф) 17 5 2 10 13:31 17 13. Славия 17 5 2 10 11:26 17 14. Пирин 18 4 3 11 12:27 15 15. Ботев (Вр) 18 4 1 13 12:32 13 16. Етър 18 2 2 14 11:33 8