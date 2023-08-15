Четирима с по четири гола водят в класирането при голмайсторите след петия кръг

Класиране при голмайсторите след петия кръг на българската футболна efbet Лига: 4 гола Вини Трибуле (Берое Стара Загора) Джавад Ел Джемили (Левски) Джовани (Локомотив Пловдив) Матеус Машадо (Черно море) 3 гола Рикардиньо (Левски) Педриньо (ЦСКА 1948) Атанас Илиев (Черно море) 2 гола Мартин Секулич (Ботев Пловдив) Александър Колев (Крумовград) Бабакар Дион (Локомотив Пловдив) Георги Минчев (Локомотив Пловдив) Красимир Станоев (Локомотив София) Кирил Десподов (Лудогорец) Бърнард Текпетей (Лудогорец) Доминик Янков (Лудогорец) Аслак Фон Витри (Лудогорец) Галин Иванов (Славия) 1 гол Лъчезар Котев (Арда) Абубакар Тунгара (Арда) Преслав Боруков (Арда) Радослав Цонев (Арда) Омар Сако (Арда) Станислав Иванов (Арда) Франческо Селесте (Берое) Лучано Скуадроне (Берое) Жан-Пиер Да Силва (Ботев Враца) Момчил Цветанов (Ботев Враца) Кольо Станев (Етър) Мартин Тошев (Етър) Шахредин Букхолда (Етър) Даниел Миланович (Крумовград) Мартин Сораков (Крумовград) Божидар Кацаров (Крумовград) Преслав Бачев (Левски) Илиян Стефанов (Левски) Роналдо (Левски) Марин Петков (Левски) Андриан Краев (Левски) Петър Андреев (Локомотив Пловдив) Хорхе Сегура (Локомотив Пловдив) Пиер Зебли (Локомотив Пловдив) Матеус Силва (Локомотив Пловдив) Димитър Митков (Локомотив София) Карлос Франса (Локомотив София) Руан Крус (Лудогорец) Франко Русо (Лудогорец) Педро Нареси (Лудогорец) Сон (Лудогорец) Руан Секо (Лудогорец) Даниил Кондраков (Пирин Благоевград) Елитон (ЦСКА 1948) Георги Русев (ЦСКА 1948) Стоян Стоичков (ЦСКА 1948) Тобиас Хайнц (ЦСКА-София) Лазар Туфегджич (ЦСКА-София) Ангел Бастунов (Хебър) Георги Николов (Хебър) Атанас Кабов (Хебър) Исмаил Иса (Черно море) Алекс Фернандес (Черно море) Пабло Гарсия (Черно море) Николай Златев (Черно море) Велислав Василев (Черно море) Живко Атанасов (Черно море) Едгар Пашеко (Черно море) Автогол: Сайни Санянг (ЦСКА) в полза на Лудогорец Пабло Гарсия (Черно море) в полза на Славия