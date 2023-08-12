Хебър (Пазарджик) победи 10 човека от Ботев (Пловдив) и излезе на 4-о място в първа лига

Първенство на България по футбол, срещи от 5-ия кръг на efbet Лига: Хебър 1918 (Пазарджик) - Ботев (Пловдив) 1:0 (0:0) Голмайстор: Ангел Бастунов 48 Пропусната дузпа: Мартин Секулич (Ботев Пловдив) - 30-а минута Червен картон: Джеймс Ето'о (Ботев Пловдив) - 82-а минута От 21:15 часа: Славия - Черно море (Варна) В неделя от 18:45 часа: Левски - Ботев (Враца) От 21:15 часа: Лудогорец - ЦСКА-София В понеделник от 19:00 часа: Етър - Берое От 21:15 часа: Крумовград - ЦСКА 1948 (София) от петък: Арда - Локомотив (София) 1:0 (1:0) голмайстор: 1:0 Лъчезар Котев 21 червен картон: Лука Иванов (Локомотив) - 85-а минута Пирин - Локомотив (Пловдив) 0:1 (0:0) голмайстор: 0:1 Джовани Бариани 71-дузпа червен картон: Мартин Бачев (Пирин) - 21-а минута Класиране: 1. Локомотив (Пловдив) 5 4 1 0 12:4 13 2. Черно море 4 3 1 0 9:5 10 3. Берое 4 3 0 1 5:2 9 4. Хебър 5 2 2 1 3:2 8 5. ЦСКА 1948 3 2 1 0 6:2 7 6. Арда 4 2 1 1 6:4 7 7. Левски 4 2 0 2 11:6 6 8. Лудогорец 3 2 0 1 11:3 6 9. Локомотив (София) 5 2 0 3 5:11 6 10. ЦСКА-София 4 1 2 0 2:1 5 11. Славия 3 1 1 1 2:3 4 12. Крумовград 4 1 0 3 4:7 3 13. Ботев (Враца) 4 1 0 3 2:10 3 14. Ботев (Пловдив) 5 0 2 3 2:7 2 15. Пирин 5 0 1 4 1:8 1 16. Етър 3 0 0 3 1:8 0