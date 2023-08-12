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Хебър (Пазарджик) победи 10 човека от Ботев (Пловдив) и излезе на 4-о място в първа лига

Атанас Василев
Хебър (Пазарджик) победи 10 човека от Ботев (Пловдив) и излезе на 4-о място в първа лига
Хебър (Пазарджик) победи 10 човека от Ботев (Пловдив) и излезе на 4-о място в първа лига
Пазарджик,  
12.08.2023 20:55
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 5-ия кръг на efbet Лига:
Хебър 1918 (Пазарджик) - Ботев (Пловдив)		1:0 (0:0)
Голмайстор: Ангел Бастунов 48
Пропусната дузпа: Мартин Секулич (Ботев Пловдив) - 30-а минута
Червен картон: Джеймс Ето'о (Ботев Пловдив) - 82-а минута

От 21:15 часа:
Славия - Черно море (Варна)

В неделя от 18:45 часа:
Левски - Ботев (Враца)

От 21:15 часа:
Лудогорец - ЦСКА-София

В понеделник от 19:00 часа:
Етър - Берое

От 21:15 часа:
Крумовград - ЦСКА 1948 (София)

от петък:
Арда - Локомотив (София) 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Лъчезар Котев 21
червен картон: Лука Иванов (Локомотив) - 85-а минута

Пирин - Локомотив (Пловдив) 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Джовани Бариани 71-дузпа
червен картон: Мартин Бачев (Пирин) - 21-а минута

    Класиране:
1. Локомотив (Пловдив)  5   4   1   0   12:4   13
2. Черно море           4   3   1   0   9:5    10
3. Берое                4   3   0   1   5:2    9
4. Хебър                5   2   2   1   3:2    8
5. ЦСКА 1948            3   2   1   0   6:2    7
6. Арда                 4   2   1   1   6:4    7
7. Левски               4   2   0   2   11:6   6
8. Лудогорец            3   2   0   1   11:3   6
9. Локомотив (София)    5   2   0   3   5:11   6
10. ЦСКА-София          4   1   2   0   2:1    5
11. Славия              3   1   1   1   2:3    4
12. Крумовград          4   1   0   3   4:7    3
13. Ботев (Враца)       4   1   0   3   2:10   3
14. Ботев (Пловдив)     5   0   2   3   2:7    2
15. Пирин               5   0   1   4   1:8    1
16. Етър                3   0   0   3   1:8    0

/АВ/

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