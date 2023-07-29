Само един гол донесе първата победа на Хебър за сезона

Първенство на България, срещи от efbet Лига, трети кръг: Хебър (Пазарджик) - Берое (Стара Загора) - 1:0 (0:0) голмайстори: 1:0 Георги Николов 70 червен картон: Жорди Говеа 42 (Берое) по-късно днес: Пирин Благоевград - Ботев Пловдив в неделя: Левски София - Локомотив София в понеделник: Локомотив Пловдив - Ботев Враца Етър - ЦСКА-София - отложен Славия - Лудогорец - отложен Арда - ЦСКА 1948 - отложен от петък: Крумовград - Черно море - 1:3 (1:1) голмайстори: 0:1 Атанас Илиев 39, 1:1 Александър Колев 45+1, 1:2 Велислав Василев 86, 1:3 Николай Златев 90+5 Временно класиране: 1. Черно море 3 2 1 0 7:4 7 2. ЦСКА 1948 2 2 0 0 5:1 6 3. Берое 3 2 0 1 3:2 6 4. Локомотив (Пд) 2 1 1 0 5:3 4 5. ЦСКА-София 2 1 1 0 1:0 4 6. Хебър 3 1 1 1 1:1 4 7. Лудогорец 2 1 0 1 6:3 3 8. Левски 2 1 0 1 4:3 3 9. Ботев (Враца) 2 1 0 1 2:1 3 10. Крумовград 3 1 0 2 4:5 3 11. Локомотив (Сф) 2 1 0 1 3:4 3 12. Славия 2 1 0 1 1:2 3 13. Арда 2 0 1 1 3:4 1 14. Ботев (Пловдив) 2 0 1 1 2:4 1 15. Пирин 2 0 0 2 1:5 0 16. Етър 2 0 0 2 0:6 0