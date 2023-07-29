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Само един гол донесе първата победа на Хебър за сезона

Георги Крумов
Само един гол донесе първата победа на Хебър за сезона
Само един гол донесе първата победа на Хебър за сезона
Хебър надделя над Берое в мач от третия кръг на efbet Лига / снимка: БТА
Пазарджик,  
29.07.2023 20:58
 (БТА) 
Първенство на България, срещи от efbet Лига, трети кръг:

Хебър (Пазарджик) - Берое (Стара Загора) - 1:0 (0:0) 
голмайстори: 1:0 Георги Николов 70
червен картон: Жорди Говеа 42 (Берое)

по-късно днес:
Пирин Благоевград - Ботев Пловдив

в неделя:
Левски София - Локомотив София

в понеделник: 
Локомотив Пловдив - Ботев Враца

Етър - ЦСКА-София - отложен
Славия - Лудогорец - отложен
Арда - ЦСКА 1948 - отложен

от петък:
Крумовград - Черно море - 1:3 (1:1)
голмайстори: 0:1 Атанас Илиев 39, 1:1 Александър Колев 45+1, 1:2 Велислав Василев 86, 1:3 Николай Златев 90+5

      Временно класиране:
 1. Черно море        3   2   1   0   7:4  7
 2. ЦСКА 1948         2   2   0   0   5:1  6
 3. Берое             3   2   0   1   3:2  6
 4. Локомотив (Пд)    2   1   1   0   5:3  4
 5. ЦСКА-София        2   1   1   0   1:0  4
 6. Хебър             3   1   1   1   1:1  4
 7. Лудогорец         2   1   0   1   6:3  3
 8. Левски            2   1   0   1   4:3  3
 9. Ботев (Враца)     2   1   0   1   2:1  3
10. Крумовград        3   1   0   2   4:5  3
11. Локомотив (Сф)    2   1   0   1   3:4  3
12. Славия            2   1   0   1   1:2  3
13. Арда              2   0   1   1   3:4  1
14. Ботев (Пловдив)   2   0   1   1   2:4  1 
15. Пирин             2   0   0   2   1:5  0
16. Етър              2   0   0   2   0:6  0

/ГК/

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