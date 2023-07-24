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Берое победи Арда и се изкачи на втора позиция в класирането

Боян Денчев
Берое победи Арда и се изкачи на втора позиция в класирането
Берое победи Арда и се изкачи на втора позиция в класирането
Стара Загора,  
24.07.2023 23:14
 (БТА) 
Първенство на България, срещи от Първа професионална лига - втори кръг:

Берое – Арда		1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Вини Трибуле 8 

Ботев (Враца) - Славия                          2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Момчил Цветанов 46, 2:0 Жан-Пиер да Силва 74

от неделя:
Черно море - Хебър                              1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Атанас Илиев 32

Локомотив (София) - Локомотив (Пловдив)         2:4 (1:1)
Голмайстори: 1:0 Ивайло Найденов 22, 1:1 Джовани Маркес 27, 1:2 Джовани Маркес 61, 
1:3 Матеус да Силва 72, 1:4 Бабакар Дион 81, 2:4 Красимир Станоев 87-дузпа

от събота:
Ботев (Пловдив) - Левски 1:3 (0:0)
голмайстори: 0:1 Рикардиньо 56-дузпа, 0:2 Джавад Ел Джемили 75, 1:2 Мартин Секулич 81, 1:3 Джавад Ел Джемили 86

Лудогорец - Етър 5:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Аслак фон Витри 18, 2:0 Доминик Янков 46, 4:0 Бърнард Текпетей 49 и 57, 5:0 Франко Русо 72
пропусната дузпа: Квадво Дуа (Лудогорец) - 53-а минута
червен картон: Георги Ангелов (Етър) - 37-а минута

от петък
ЦСКА 1948 - Пирин (Благоевград) 3:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Стоян Стоичков 9, 2:0 Педриньо 22-дузпа, 3:0 Георги Русев 90+1

ЦСКА-София - Крумовград 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Тобиас Хайнц 24

        Класиране
1. ЦСКА 1948         2   2   0   0   5:1  6
2. Берое             2   2   0   0   3:1  6
3. Локомотив (Пд)    2   1   1   0   5:3  4
4. Черно море        2   1   1   0   4:3  4
5. ЦСКА-София        2   1   1   0   1:0  4
6. Лудогорец         2   1   0   1   6:3  3
7. Левски            2   1   0   1   4:3  3
8. Крумовград        2   1   0   1   3:2  3
9. Ботев (Враца)     2   1   0   1   2:1  3
10. Славия           2   1   0   1   1:2  3
11. Локомотив (Сф)   2   1   0   1   3:4  3
12. Арда             2   0   1   1   3:4  1
13. Хебър            2   0   1   1   0:1  1
14. Ботев (Пловдив)  2   0   1   1   2:4  1 
15. Пирин            2   0   0   2   1:5  0
16. Етър             2   0   0   2   0:6  0

/БД/

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