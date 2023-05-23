Локомотив София и Славия не излъчиха победител в Първа лига

Мачове от 33-ия кръг в efbet Лига: Славия - Локомотив София 1:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Дейвид Малембана 24, 1:1 Иван Минчев 85 червен картон: Селсо Рапосо (Локомотив) 88 по-късно днес: Арда Кърджали - Ботев Пловдив 25 май: Берое - Спартак Варна 26 май: Хебър - Септември София Левски - Черно море 27 май: Пирин - Ботев Враца ЦСКА-София - Локомотив Пловдив 28 май: ЦСКА 1948 - Лудогорец Временно класиране: разпределение на местата 1-6: 1. Лудогорец 32 24 6 2 75:23 78 точки 2. ЦСКА-София 32 24 5 3 61:16 77 3. ЦСКА 1948 32 17 10 5 52:25 61 4. Левски 32 16 10 6 43:16 58 5. Черно море 32 15 9 8 37:30 54 6. Локомотив (Пловдив) 32 14 8 10 33:32 50 разпределение на местата 7-10: 7. Славия 33 16 6 11 33:28 54 точки 8. Арда 32 12 10 10 36:32 46 9. Локомотив София 33 11 9 13 35:42 42 10. Ботев Пловдив 32 9 5 18 38:43 32 разпределение на местата 11-16: 11. Ботев (Враца) 32 8 8 16 26:56 32 точки 12. Берое 32 8 6 18 28:49 30 13. Пирин 32 6 9 17 23:42 27 14. Септември 32 6 7 19 27:47 25 15. Хебър 32 6 5 21 21:55 23 16. Спартак (Варна) 32 4 9 19 30:62 21