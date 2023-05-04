Ботев Пловдив победи Пирин и записа първа победа в елита от два месеца

Първенство на България, мачове от 29-ия кръг в Първа футболна лига: Пирин - Ботев Пловдив 2:4 (2:2) голмайстори: 0:1 Антоан Бароан 27, 0:2 Антоан Бароан 32-дузпа, 1:2 Виктор Генев 44-автогол, 2:2 Чебраилс Макрецкис 45+1, 2:3 Александър Дюлгеров 64-автогол, 2:4 Антоан Бароан по-късно днес: Хебър Пазарджик - ЦСКА Левски - Септември от сряда: Спартак Варна - ЦСКА 1948 3:3 (0:0) голмайстори: 1:0 Луан 59, 2:0 Евандро 70, 2:1 Елитон 76, 2:2 Роберто Хименес 81-автогол, 3:2 Евандро 90+2, 3:3 Георги Русев 90+5 Арда Кърджали - Черно море 2:2 (0:1) Голмайстори: 0:1 Мишаел Алвеш Силва 35, 2:1 Ел Мами Тета 52 и 56, 2:2 Матеус Машадо 90+1 червен картон: Омар Сако (Арда) - 82 Лудогорец - Берое 2:1 (1:1) Голмайстори: 0:1 Ромарио Флорин 41, 1:1 Франко Русо 45+1, 2:1 Спас Делев 73 от вторник: Ботев Враца - Локомотив София 2:1 (2:0) Голмайстори: 1:0 Даниел Генов 21, 2:0 Браян Переа 39-дузпа, 2:1 Димо Бакалов 54-дузпа Славия - Локомотив Пловдив 1:1 (0:0) голмайстори: 1:0 Кристиан Добрев 48, 1:1 Хорхе Сегура 87 временно класиране: 1. Лудогорец 29 22 5 2 70:21 71 точки 2. ЦСКА-София 28 21 4 3 48:13 67 3. ЦСКА 1948 29 17 8 4 49:21 59 4. Левски 28 14 9 5 36:13 51 5. Черно море 29 14 8 7 33:25 50 6. Локомотив (Пловдив) 29 13 8 8 32:28 47 7. Славия 29 14 4 11 30:27 46 8. Арда (Кърджали) 29 11 8 10 32:31 41 9. Локомотив (София) 29 10 7 12 31:37 37 10. Ботев (Пловдив) 29 9 5 15 38:38 32 11. Ботев (Враца) 29 7 7 15 22:50 28 12. Берое 29 7 6 16 26:45 27 13. Септември (София) 28 5 7 16 25:42 22 14. Пирин (Благоевград) 29 4 9 16 20:39 21 15. Хебър 28 5 5 18 17:47 20 16. Спартак (Варна) 29 3 8 18 25:57 17