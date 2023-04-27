Златомир Загорчич определи група от 20 футболисти за утрешния двубой на Славия срещу Септември в Първа лига

Старши треньорът на Славия - Златомир Загорчич, определи група от 20 футболисти за утрешния двубой от 28-ия кръг в Първа лига срещу Септември (София). Мачът е с начален час 17.30 на Националния стадион "Васил Левски".

Защитникът Емил Виячки може да изиграе своя мач номер 100 с екипа на "белите" в елита, докато Иван Минчев продължава да лекува контузия.

Групата на Славия: Светослав Вуцов, Николай Кръстев, Ертан Томбак, Емил Виячки, Венцислав Керчев, Людовик Соарес, Велко Йеленкович, Натан Гасама, Христо Попадийн, Ерол Дост, Кристиян Стоянов, Чунг До, Валентин Петров, Роберто Райчев, Емил Стоев, Кристиан Добрев, Галин Иванов, Тони Тасев, Владимир Николов, Ахмед Ахмедов.