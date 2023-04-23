Унион Берлин се изкачи на трето място в класирането на Бундеслигата след успех над Борусия Мьонхенгладбах

Унион Берлин се изкачи на трето място в класирането на Бундеслигата след успех с 1:0 като гост на Борусия Мьонхенгладбах в последния двубой от 30-ия кръг.

Шералдо Бекер вкара единственото попадение в срещата след час игра.

Така домакините събраха 55 точки и са само на четири от втория Байерн Мюнхен и на пет от лидера Борусия Дортмунд. Борусия Мьонхенгладбах остана на десетата позиция с 36 точки.

Срещи от 29-ия кръг в първенството на Германия по футбол: Фрайбруг – Шалке 04 - 4:0 Байер Леверкузен – РБ Лайпциг - 2:0 Борусия Мьонхенгладбах – Унион Берлин - 0:1 от събота: Борусия Дортмунд – Айнтрахт Франкфурт – 4:0 Бохум – Волфсбург – 1:5 Майнц 05 – Байерн Мюнхен – 3:1 Херта Берлин – Вердер – 2:4 Хофенхайм – Кьолн – 1:3 от петък: Аугсбург – Щутгарт – 1:1 временно класиране: 1. Борусия Дортмунд 29 19 3 7 66:39 60 точки 2. Байерн Мюнхен 29 17 8 4 79:33 59 3. Унион Берлин 29 16 7 6 44:31 55 4. Фрайбург 29 15 8 6 45:37 53 5. РБ Лайпциг 29 15 6 8 53:37 51 6. Байер Леверкузен 29 14 5 10 53:41 47 7. Майнц 29 12 9 8 49:40 45 8. Волфсбург 29 11 10 8 51:37 43 9. Айнтрахт Франкфурт 29 11 9 9 49:44 42 10. Борусия Мьонхенгладбах 29 9 9 11 43:46 36 11. Кьолн 29 8 11 10 40:47 35 12. Вердер Бремен 29 10 5 14 47:56 35 13. Аугсбург 29 8 6 15 38:54 30 14. Хофенхайм 29 8 5 16 39:50 29 15. Бохум 29 8 3 18 32:66 27 16. Щутгарт 29 5 10 14 36:51 25 17. Шалке 29 5 9 15 26:56 24 18. Херта Берлин 29 5 7 17 35:59 22