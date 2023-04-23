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Унион Берлин се изкачи на трето място в класирането на Бундеслигата след успех над Борусия Мьонхенгладбах

Ива Кръстева
Унион Берлин се изкачи на трето място в класирането на Бундеслигата след успех над Борусия Мьонхенгладбах
Унион Берлин се изкачи на трето място в класирането на Бундеслигата след успех над Борусия Мьонхенгладбах
снимка АП
Берлин,  
23.04.2023 22:29
 (БТА)

Унион Берлин се изкачи на трето място в класирането на Бундеслигата след успех с 1:0 като гост на Борусия Мьонхенгладбах в последния двубой от 30-ия кръг.

Шералдо Бекер вкара единственото попадение в срещата след час игра.

Така домакините събраха 55 точки и са само на четири от втория Байерн Мюнхен и на пет от лидера Борусия Дортмунд. Борусия Мьонхенгладбах остана на десетата позиция с 36 точки.

Срещи от 29-ия кръг в първенството на Германия по футбол:

Фрайбруг – Шалке 04                   - 4:0
Байер Леверкузен – РБ Лайпциг         - 2:0
Борусия Мьонхенгладбах – Унион Берлин - 0:1

от събота:
Борусия Дортмунд – Айнтрахт Франкфурт – 4:0
Бохум – Волфсбург                     – 1:5
Майнц 05 – Байерн Мюнхен              – 3:1
Херта Берлин – Вердер                 – 2:4
Хофенхайм – Кьолн                     – 1:3

от петък:
Аугсбург – Щутгарт                – 1:1

 временно класиране:
 1. Борусия Дортмунд       29 19  3  7 66:39  60 точки
 2. Байерн Мюнхен          29 17  8  4 79:33  59
 3. Унион Берлин           29 16  7  6 44:31  55
 4. Фрайбург               29 15  8  6 45:37  53 
 5. РБ Лайпциг             29 15  6  8 53:37  51 
 6. Байер Леверкузен       29 14  5 10 53:41  47
 7. Майнц                  29 12  9  8 49:40  45
 8. Волфсбург              29 11 10  8 51:37  43 
 9. Айнтрахт Франкфурт     29 11  9  9 49:44  42
10. Борусия Мьонхенгладбах 29  9  9 11 43:46  36
11. Кьолн                  29  8 11 10 40:47  35
12. Вердер Бремен          29  10 5 14 47:56  35 
13. Аугсбург               29  8  6 15 38:54  30
14. Хофенхайм              29  8  5 16 39:50  29
15. Бохум                  29  8  3 18 32:66  27
16. Щутгарт                29  5 10 14 36:51  25 
17. Шалке                  29  5  9 15 26:56  24 
18. Херта Берлин           29  5  7 17 35:59  22  

/ИК/

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