Етър (В. Търново) победи Миньор (Перник) и направи нова крачка към Първа лига

Първенство на България, срещи от 26-ия кръг на Втора лига: Етър (Велико Търново) - Миньор (Перник) 2:0 (0:0) Голмайстори: Крум Стоянов 75, Емануил Личев 81 по-късно днес: Витоша (Бистрица) - ОФК Спартак (Плевен) Монтана - Литекс (Ловеч) Ботев II (Пловдив) - Дунав (Русе) Добруджа (Добрич) - Созопол понеделник: Беласица (Петрич) - ФК ЦСКА 1948 II (София) Спортист (Своге) - Струмска слава (Радомир) Лудогорец II (Разград) - Янтра 2019 (Габрово) от четвъртък: Крумовград - Марица (Пловдив) 2:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Цветелин Радев 37, 2:0 Димитър Аврамов 53-автогол, 2:1 Веселин Марчев 90+4 червен картон: Джеферсон Гранадо (Крумовград) - 59-а минута Класиране: 1. ЦСКА 1948 II (София) 25 16 5 4 44:14 53 2. Етър (Велико Търново) 26 15 7 4 35:13 52 3. Крумовград 26 12 7 7 31:27 43 4. Спортист (Своге) 25 11 7 7 32:31 40 5. Монтана 25 11 6 8 33:27 39 6. Лудогорец II (Разград) 25 12 3 10 28:27 39 7. Дунав (Русе) 25 9 8 8 37:30 35 8. Беласица (Петрич) 25 10 5 10 25:25 35 9. Марица (Пловдив) 26 10 5 11 27:34 35 10. Спартак (Плевен) 25 8 8 9 34:32 32 11. Струмска слава (Радомир) 25 7 10 8 25:31 31 12. Миньор (Перник) 26 7 8 11 26:25 29 13. Добруджа (Добрич) 25 7 7 11 31:32 28 14. Янтра 2019 (Габрово) 25 7 7 11 17:28 28 15. Литекс (Ловеч) 25 7 7 11 23:24 28 16. Созопол 25 6 8 11 22:42 26 17. Ботев II (Пловдив) 25 7 4 14 21:35 25 18. Витоша (Бистрица) 25 6 6 13 25:39 24 /АВ/