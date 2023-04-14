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Етър (В. Търново) победи Миньор (Перник) и направи нова крачка към Първа лига

Атанас Василев
Етър (В. Търново) победи Миньор (Перник) и направи нова крачка към Първа лига
Етър (В. Търново) победи Миньор (Перник) и направи нова крачка към Първа лига
София,  
14.04.2023 17:06
 (БТА) 
Първенство на България, срещи от 26-ия кръг на Втора лига:
Етър (Велико Търново) - Миньор (Перник)         2:0 (0:0)
Голмайстори: Крум Стоянов 75, Емануил Личев 81

по-късно днес:
Витоша (Бистрица) - ОФК Спартак (Плевен) 
Монтана - Литекс (Ловеч) 
Ботев II (Пловдив) - Дунав (Русе) 
Добруджа (Добрич) - Созопол 

понеделник:
Беласица (Петрич) - ФК ЦСКА 1948 II (София) 
Спортист (Своге) - Струмска слава (Радомир) 
Лудогорец II (Разград) - Янтра 2019 (Габрово)

от четвъртък:
Крумовград - Марица (Пловдив)           2:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Цветелин Радев 37, 2:0 Димитър Аврамов 53-автогол, 2:1 Веселин Марчев 90+4
червен картон: Джеферсон Гранадо (Крумовград) - 59-а минута

           Класиране:
 1. ЦСКА 1948 II (София)            25   16   5   4   44:14   53       
 2. Етър (Велико Търново)           26   15   7   4   35:13   52
 3. Крумовград                      26   12   7   7   31:27   43
 4. Спортист (Своге)                25   11   7   7   32:31   40       
 5. Монтана                         25   11   6   8   33:27   39
 6. Лудогорец II (Разград)          25   12   3  10   28:27   39
 7. Дунав (Русе)                    25    9   8   8   37:30   35
 8. Беласица (Петрич)               25   10   5  10   25:25   35
 9. Марица  (Пловдив)               26   10   5  11   27:34   35
10. Спартак (Плевен)                25    8   8   9   34:32   32   
11. Струмска слава (Радомир)        25    7  10   8   25:31   31       
12. Миньор (Перник)                 26    7   8  11   26:25   29       
13. Добруджа (Добрич)               25    7   7  11   31:32   28
14. Янтра 2019 (Габрово)            25    7   7  11   17:28   28
15. Литекс (Ловеч)                  25    7   7  11   23:24   28
16. Созопол                         25    6   8  11   22:42   26       
17. Ботев II (Пловдив)              25    7   4  14   21:35   25       
18. Витоша (Бистрица)               25    6   6  13   25:39   24
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