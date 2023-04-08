Монтана спечели като гост в Плевен във Втора лига, Струмска слава и Миньор (Перник) с важни победи на дъното

Първенство на България по футбол, срещи от 25-тия кръг във Втора лига: ОФК Янтра 2019 - ФК Етър ВТ 1:3 (0:2) голмайстори: 0:1 Мартин Тошев 9, 0:2 Мартин Тошев 38-дузпа, 1:2 Иван Василев 55, 1:3 Мартин Моран 84 Литекс Ловеч - Ботев Пд II 0:1 (0:1) Голмайстор: 0:1 Лъчезар Балтанов 42 Струмска слава - ФК Витоша (Бистрица) 3:0 (1:0) Голмайстори: 1:0 Цветомир Цанев 20, 2:0 Стивън Кирилов 66, 3:0 Стивън Кирилов 81-дузпа Марица - Добруджа 2:1 (1:1) Голмайстори: 1:0 Валери Домовчийски 26, 1:1 Петко Цанков 40, 2:1 Симеон Вешев 66

ОФК Спартак Пл - Монтана 0:1 (0:1) Голмайстор: Идрис Белфодил 29 Миньор - ОФК Беласица 2:1 (1:0) Голмайстори: 1:0 Георги Ангелов 6, 2:0 Венцислав Василев 54, 2:1 Димитър Иванов 90 неделя, 17:00 ч. ФК Созопол - Лудогорец II 11 април 2023 г., вторник, 17:00 ч. ЦСКА 1948 II - Спортист 2009 от петък: Дунав Русе - ФК Крумовград 2:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Мирослав Будинов 9, 1:1 Мартин Сораков 71, 2:1 Мехмед Сабри 84 Класиране: 1. ЦСКА 1948 II (София) 24 15 5 4 43:14 50 точки 2. Етър (Велико Търново) 25 14 7 4 33:13 49 3. Крумовград 25 11 7 7 29:26 40 4. Спортист (Своге) 24 11 7 6 32:30 40 5. Лудогорец II (Разград) 24 12 3 9 27:25 39 6. Монтана 25 11 6 8 33:27 39 7. Беласица (Петрич) 25 10 5 10 25:25 35 8. Марица (Пловдив) 25 10 5 10 26:32 35 9. Дунав (Русе) 25 9 8 8 37:30 35 10. Спартак (Плевен) 25 8 8 9 34:32 32 11. Струмска слава 1927 (Радомир) 25 7 10 8 25:31 31 12. Миньор (Перник) 25 7 8 10 25:23 29 13. Добруджа 1919 (Добрич) 25 7 7 11 31:32 28 14. Янтра 2019 (Габрово) 25 7 7 11 17:28 28 15. Литекс (Ловеч) 25 7 7 11 23:24 28 16. Ботев II (Пловдив) 25 7 4 14 21:35 25 17. Витоша (Бистрица) 25 6 6 13 25:39 24 18. Созопол (Созопол) 24 5 8 11 20:41 23