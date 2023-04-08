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Монтана спечели като гост в Плевен във Втора лига, Струмска слава и Миньор (Перник) с важни победи на дъното

Атанас Василев
Монтана спечели като гост в Плевен във Втора лига, Струмска слава и Миньор (Перник) с важни победи на дъното
Монтана спечели като гост в Плевен във Втора лига, Струмска слава и Миньор (Перник) с важни победи на дъното
София,  
08.04.2023 19:07
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 25-тия кръг във Втора лига:
ОФК Янтра 2019 - ФК Етър ВТ           1:3 (0:2)
голмайстори: 0:1 Мартин Тошев 9, 0:2 Мартин Тошев 38-дузпа, 1:2 Иван Василев 55, 1:3 Мартин Моран 84

Литекс Ловеч - Ботев Пд II                 0:1 (0:1)
Голмайстор: 0:1 Лъчезар Балтанов 42
 
Струмска слава - ФК Витоша (Бистрица)       3:0 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Цветомир Цанев 20, 2:0 Стивън Кирилов 66, 3:0 Стивън Кирилов 81-дузпа

Марица - Добруджа                       2:1 (1:1)
Голмайстори: 1:0 Валери Домовчийски 26, 1:1 Петко Цанков 40, 2:1 Симеон Вешев 66

ОФК Спартак Пл - Монтана                    0:1 (0:1)
Голмайстор: Идрис Белфодил 29

Миньор - ОФК Беласица                       2:1 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Георги Ангелов 6, 2:0 Венцислав Василев 54, 2:1 Димитър Иванов 90
 
неделя, 17:00 ч.
ФК Созопол - Лудогорец II
 
11 април 2023 г., вторник, 17:00 ч.
ЦСКА 1948 II - Спортист 2009

от петък:
Дунав Русе - ФК Крумовград              2:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Мирослав Будинов 9, 1:1 Мартин Сораков 71, 2:1 Мехмед Сабри 84

          Класиране:          
 1. ЦСКА 1948 II (София)            24   15   5   4   43:14   50 точки
 2. Етър (Велико Търново)           25   14   7   4   33:13   49
 3. Крумовград                      25   11   7   7   29:26   40
 4. Спортист (Своге)                24   11   7   6   32:30   40       
 5. Лудогорец II (Разград)          24   12   3   9   27:25   39
 6. Монтана                         25   11   6   8   33:27   39  
 7. Беласица (Петрич)               25   10   5  10   25:25   35      
 8. Марица (Пловдив)                25   10   5  10   26:32   35
 9. Дунав (Русе)                    25    9   8   8   37:30   35   
10. Спартак (Плевен)                25    8   8   9   34:32   32
11. Струмска слава 1927 (Радомир)   25    7  10   8   25:31   31
12. Миньор (Перник)                 25    7   8  10   25:23   29   
13. Добруджа 1919 (Добрич)          25    7   7  11   31:32   28
14. Янтра 2019 (Габрово)            25    7   7  11   17:28   28
15. Литекс (Ловеч)                  25    7   7  11   23:24   28
16. Ботев II (Пловдив)              25    7   4  14   21:35   25
17. Витоша (Бистрица)               25    6   6  13   25:39   24
18. Созопол (Созопол)               24    5   8  11   20:41   23

/АВ/

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