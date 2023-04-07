Биела ще поеме националния отбор на Уругвай

Марсело Биелса ще бъде следващият селекционер на националния отбор по футбол на Уругвай, съобщава журналистът Фабрицио Романо в Туитър.

Преговорите между местната федерация и Биелса са продължили две седмици и ще бъдат завършени скоро. Романо твърди, че аржентинецът вече че дал устно съгласие да поеме уругвайския тим.

Биелса е без работа от миналия февруари, когато напусна Лийдс. През тази зима той бе сред кандидатите за мениджър на Евертън, който обаче избра Шон Дайш.