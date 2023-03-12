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ЦСКА спечели ценни три точки в Бистрица и запази аванса си от четири точки на върха

Мирослав Димитров
ЦСКА спечели ценни три точки в Бистрица и запази аванса си от четири точки на върха
ЦСКА спечели ценни три точки в Бистрица и запази аванса си от четири точки на върха
София,  
12.03.2023 18:42
 (БТА) 
Футболно първенство на България, мачове от 23-тия кръг в efbet Лига:

Славия (София) - Арда 1924 (Кърджали) - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Тони Тасев 81-дузпа

Лудогорец (Разград) - Черно море (Варна) - 3:2 (1:2)
Голмайстори: 0:1 Исмаил Иса 8, 1:1 Кирил Десподов 20, 1:2 Исмаил Иса 34, 2:2 Кирил Десподов 73-дузпа, 3:2 Кирил Десподов 90+1
червен картон: Васил Панайотов (Черно море) – 72-а минута

ЦСКА 1948 - ЦСКА-София - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Тобиас Хайнц 67 

от събота:
Септември (София) - Ботев (Пловдив)  - 2:1 (1:1)
голмайстори: 2:1 Мартин Петков 21, 1:1 Дилан Мертенс 36, 2:1 Симеон Александров 68                      

Пирин (Благоевград) - Хебър 1918 (Пазарджик) - 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Даниел Кондраков 67, 2:0 Борис Тютюков 69

Спартак 1918 (Варна) - Локомотив (София) - 1:2 (1:1)
голмайстори: 0:1 Антонио Вутов 4, 1:1 Румен Руменов 9-дузпа, 1:2 Юлиан Ненов 50
 
Левски (София) - Ботев (Враца) - 2:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Уелтън 24, 2:0 Жереми Петрис 40

в понеделник от 17:30 часа:
Локомотив (Пловдив) - Берое 

Класиране:                    
 1. ЦСКА-София                         23   18   3   2   44:12   57    
 2. Лудогорец                          23   16   5   2   53:17   53  
 3. ЦСКА 1948                          23   13   6   4   37:15   45
 4. Левски                             23   10   8   5   30:13   38      
 5. Славия                             23   12   2   9   26:22   38 
 6. Локомотив (Пловдив)                22   11   5   6   24:21   38    
 7. Черно море                         23   10   6   7   23:2    36     
 8. Арда (Кърджали)                    23   10   5   8   26:22   35 
 9. Локомотив (София)                  23    8   7   8   26:29   31    
10. Ботев (Пловдив)                    23    8   2  13   31:31   26
11. Септември (София)                  23    5   7  11   22:30   22     
12. Ботев (Враца)                      23    6   4  13   18:38   22    
13. Берое                              22    5   5  12   19:38   20    
14. Пирин (Благоевград)                23    4   7  12   17:30   19 
15. Хебър                              23    4   4  15   12:41   16 
16. Спартак (Варна)                    23    2   6  15   18:45   12

/МД/

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