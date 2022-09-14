Стилян Колев ще ръководи тежкото гостуване на лидера Спартак в Своге

site.btaСтилян Колев ще ръководи тежкото гостуване на лидера Спартак в Своге
Съдийски назначения за десетия кръг на Втора професионална футболна лига:
17 септември 2022, събота, 17:00 часа:
ПФК Добруджа 1919 - ОФК Янтра 2019
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски
АС1: Мартин Руменов Ангелов
АС2: Тодор Василев Вуков
4-ти: Вилиян Весков Видинов
СН: Цветан Кръстев Кръстев
17 септември 2022, събота, 17:00 часа:
Ботев Пд II - ПФК Марица 1921
ГС: Кристиян Младенов Тодоров
АС1: Мирослав Николаев Симеонов
АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ти: Мустафа Севди Шефкет
СН: Петър Стоянов Петров
17 септември 2022, събота, 17:00 часа:
ФК Крумовград - ФК Созопол
ГС: Неделчо Танчев Гаджалов
АС1: Йордан Петров Петров
АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ти: Георги Иванов Иванов
СН: Живко Герганов Недялков
17 септември 2022, събота, 17:00 часа:
Спортист 2009 - ОФК Спартак Пл
ГС: Стилян Стоянов Колев
АС1: Даниел Милков Ников
АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ти: Михаел Петков Павлов
СН: Антон Янков Терзиев
17 септември 2022, събота, 17:00 часа:
ОФК Беласица - ФК Струмска слава 1927
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев
юАС1: Мартин Иванов Димитров
АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ти: Геро Георгиев Писков
СН: Костадин Георгиев Стоичков
17 септември 2022, събота, 17:00 часа:
Миньор - ЦСКА 1948 II
ГС: Кристиян Николов Колев
АС1: Николай Неделчев Чакъров
АС2: Румен Емилов Иванов
4-ти: Иван Стефанов Иванов
СН: Николай Георгиев Ангелов
17 септември 2022, събота, 19:00 часа:
ФК Етър ВТ - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Денислав Йорданов Сталев
АС1: Георги Валентинов Стамболджиев
АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ти: Борис Борисов Попов
СН: Георги Василев Йорданов
18 септември 2022, неделя, 14:00 часа:
ПФК Монтана 1921 - Дунав Русе
ГС: Димо Стоянов Димов
АС1: Станимир Илков Илков
АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ти: Стефан Атанасов Гурков
СН: Антон Симеонов Генов
18 септември 2022, неделя, 17:00 часа:
ФК Витоша - ФК Литекс Ловеч
ГС: Иво Венциславов Андреев
АС1: Костадин Димитров Тановчев
АС2: Георги Димчев Великов
4-ти: Йото Валентинов Гарабедов
/БД/
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