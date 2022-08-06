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Черно море победи Берое като гост

Ивайло Георгиев
Черно море победи Берое като гост
Черно море победи Берое като гост
София,  
06.08.2022 20:45
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от петия кръг на efbet Лига:


Берое (Стара Загора) - Черно море (Варна) - 0:2

по-късно днес:
ЦСКА 1948 - Ботев (Враца)

от петък:
Спартак (Варна) - Хебър (Пазарджик) - 0:1

в неделя:
Левски - Пирин (Благоевград)

в понеделник:
Септември - Локомотив 1929 (София)
Локомотив (Пловдив) - Арда (Кърджали)

отложени мачове:
Славия - Лудогорец (Разград)
Ботев (Пловдив) - ЦСКА-София

 1. Лудогорец                 4  3 1 0  12:2 10 точки
 2. ЦСКА-София                4  3 1 0  10:2 10
 3. Черно море                4  3 0 1  4:1   9
 4. Арда                      4  3 0 1  6:5   9
 5. Локомотив Пловдив         4  3 0 1  5:4   9
 6. ЦСКА 1948                 4  2 2 0  5:3   8 
 7. Славия                    3  2 0 1  3:2   6
 8. Хебър                     5  2 0 3  4:6   6 
 9. Локомотив София           4  1 2 1  4:3   5
10. Берое                     5  1 1 3  4:10  4  
11. Ботев Враца               4  1 1 2  5:6   4
12. Септември                 4  1 1 2  6:8   4 
13. Левски                    2  1 0 1  5:1   3 
14. Пирин                     4  0 2 2  4:6   2
15. Спартак Варна             5  0 1 4  1:11  1
16. Ботев Пловдив             4  0 0 4  2:8   0

/KM/

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