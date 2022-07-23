Берое и Локомотив (София) завършиха наравно в среща от Първа лига

site.btaБерое и Локомотив (София) завършиха наравно в среща от Първа лига
Срещи от третия кръг на Първа футболна лига:
Берое (Стара Загора) - Локомотив (София) - 1:1 (1:0)
голмайстор: 1:0 Абубакар Тунгара 32, 1:1 Димитър Митков 86
Ботев (Пловдив) - Арда (Кърджали) - от 21.00 часа
в неделя:
Локомотив (Пловдив) - Хебър (Пазарджик)
Славия - Левски - отложен
в понеделник:
Септември (София) - Ботев (Враца)
ЦСКА-София - Черно море (Варна)
от петък:
Спартак (Варна) - Пирин (Благоевград) - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Китан Василев 6, 1:1 Георги Бабалиев 87
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ЦСКА 1948 - Лудогорец - 2:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Каули Оливейра 45+3, 1:1 Ивайло Чочев 72, 2:1 Георги Русев 75, 2:2 Бърнард Текпетей 81
/ИК/
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