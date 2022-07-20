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Георги Кабаков ще ръководи столичното дерби от третия кръг на Първа лига между Славия и Левски в неделя

Ива Кръстева
Георги Кабаков ще ръководи столичното дерби от третия кръг на Първа лига между Славия и Левски в неделя
Георги Кабаков ще ръководи столичното дерби от третия кръг на Първа лига между Славия и Левски в неделя
снимка БТА
София,  
20.07.2022 11:36
 (БТА)

Съдийски назначения за мачовете от третия кръг на ЕФБЕТ Първа лига:

22 юли, петък, 18:30 часа
Спартак 1918 - Пирин Благоевград
ГС: Радослав Петров Гидженов    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Никифор Деянов Велков
СН:  Мартин Живков Богдев     
 
22 юли, петък, 21:00 часа
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Димо Дамянов Вълчев
СН: Константин Делов Писков     
 
23 юли, събота, 18:30 часа
ПФК Берое (Стара Загора) - ФК Локомотив 1929
ГС: Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Милен Дончев Арабаджиев
СН: Георги Спасов Славов     
 
23 юли, събота, 21:00 часа
ПФК Ботев АД - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Ивайло Красимиров Ненков    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов    ВАР:    Волен Валентинов Чинков  АВАР:    Владимир Ангелов Велев
СН: Александър Костадинов Костадинов     
 
24 юли, неделя, 18:30 часа
ПФК Локомотив Пловдив 1926 - Хебър 1918
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев  ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Красимир Владимиров Миланов
СН: Стоян Маринов Алексиев     
 
24 юли, неделя, 21:00 часа
ПФК Славия 1913 - ПФК Левски
ГС: Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ: Васил Петров Минев    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров
СН: Костадин Ангелов Гергинов     
 
25 юли, понеделник, 18:15 часа
ПФК Септември София - ПФК Ботев Враца
ГС:  Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов
СН: Антон Симеонов Генов     
 
25 юли, понеделник, 20:30 часа
ПФК ЦСКА-София - ПФК Черно море
ГС:  Георги Милков Гинчев    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Михаел Петков Павлов
СН: Атанас Петров Бозев     

/ИК/

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