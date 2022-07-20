Георги Кабаков ще ръководи столичното дерби от третия кръг на Първа лига между Славия и Левски в неделя

Съдийски назначения за мачовете от третия кръг на ЕФБЕТ Първа лига:

22 юли, петък, 18:30 часа

Спартак 1918 - Пирин Благоевград

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Никифор Деянов Велков

СН: Мартин Живков Богдев



22 юли, петък, 21:00 часа

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Константин Делов Писков



23 юли, събота, 18:30 часа

ПФК Берое (Стара Загора) - ФК Локомотив 1929

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Георги Спасов Славов



23 юли, събота, 21:00 часа

ПФК Ботев АД - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Радослав Петров Гидженов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Владимир Ангелов Велев

СН: Александър Костадинов Костадинов



24 юли, неделя, 18:30 часа

ПФК Локомотив Пловдив 1926 - Хебър 1918

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Красимир Владимиров Миланов

СН: Стоян Маринов Алексиев



24 юли, неделя, 21:00 часа

ПФК Славия 1913 - ПФК Левски

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Костадин Ангелов Гергинов



25 юли, понеделник, 18:15 часа

ПФК Септември София - ПФК Ботев Враца

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Антон Симеонов Генов



25 юли, понеделник, 20:30 часа

ПФК ЦСКА-София - ПФК Черно море

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Михаел Петков Павлов

СН: Атанас Петров Бозев