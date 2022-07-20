Георги Кабаков ще ръководи столичното дерби от третия кръг на Първа лига между Славия и Левски в неделя

site.btaГеорги Кабаков ще ръководи столичното дерби от третия кръг на Първа лига между Славия и Левски в неделя
Съдийски назначения за мачовете от третия кръг на ЕФБЕТ Първа лига:
22 юли, петък, 18:30 часа
Спартак 1918 - Пирин Благоевград
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Мартин Живков Богдев
22 юли, петък, 21:00 часа
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Константин Делов Писков
23 юли, събота, 18:30 часа
ПФК Берое (Стара Загора) - ФК Локомотив 1929
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Милен Дончев Арабаджиев
СН: Георги Спасов Славов
23 юли, събота, 21:00 часа
ПФК Ботев АД - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Владимир Ангелов Велев
СН: Александър Костадинов Костадинов
24 юли, неделя, 18:30 часа
ПФК Локомотив Пловдив 1926 - Хебър 1918
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Красимир Владимиров Миланов
СН: Стоян Маринов Алексиев
24 юли, неделя, 21:00 часа
ПФК Славия 1913 - ПФК Левски
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Костадин Ангелов Гергинов
25 юли, понеделник, 18:15 часа
ПФК Септември София - ПФК Ботев Враца
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Антон Симеонов Генов
25 юли, понеделник, 20:30 часа
ПФК ЦСКА-София - ПФК Черно море
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Атанас Петров Бозев
/ИК/
news.modal.header
news.modal.text