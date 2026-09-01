Подробно търсене

Атлетико (Мадрид) взе под наем за една година нападателя Джонатан Дейвид от Ювентус

Атанас Василев
Атлетико (Мадрид) взе под наем за една година нападателя Джонатан Дейвид от Ювентус
Атлетико (Мадрид) взе под наем за една година нападателя Джонатан Дейвид от Ювентус
Cнимка: AP Photo/Eric Gay
Мадрид,  
01.09.2026 23:56
 (БТА)

Атлетико (Мадрид) привлече под наем за една година канадския нападател Джонатан Дейвид, който досега играеше в Ювентус (Торино), обявиха и двата клуба в изявления.

26-годишният нападател вкара 109 гола в 232 мача за Лил и спечели титлата във Франция, както и Суперкупата на страната, преди да се присъедини към Ювентус през 2025-а година.

Дейвид е голмайстор номер 1 на Канада за всички времена с 42 попадения за националния отбор, а на Световното първенство това лято, на което страната беше домакин, той се разписа три пъти.

През миналия сезон записа 46 мача за Ювентус във всички турнири, като се разписа 8 пъти.

Пристигайки в Атлетико (Мадрид), той трябва да засили конкуренцията в атаката, където за място в стартовия състав сполят още Александър Сьорлот и Хулиан Алварес. Сьорлот обаче пропусна началните мачове през сезона заради мускулна контузия, а Алварес се разсърди, че не го продадоха на Барселона.

/АВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 05:52 на 02.09.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация