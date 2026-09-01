Атлетико (Мадрид) взе под наем за една година нападателя Джонатан Дейвид от Ювентус

Атлетико (Мадрид) привлече под наем за една година канадския нападател Джонатан Дейвид, който досега играеше в Ювентус (Торино), обявиха и двата клуба в изявления.

26-годишният нападател вкара 109 гола в 232 мача за Лил и спечели титлата във Франция, както и Суперкупата на страната, преди да се присъедини към Ювентус през 2025-а година.

Дейвид е голмайстор номер 1 на Канада за всички времена с 42 попадения за националния отбор, а на Световното първенство това лято, на което страната беше домакин, той се разписа три пъти.

През миналия сезон записа 46 мача за Ювентус във всички турнири, като се разписа 8 пъти.

Пристигайки в Атлетико (Мадрид), той трябва да засили конкуренцията в атаката, където за място в стартовия състав сполят още Александър Сьорлот и Хулиан Алварес. Сьорлот обаче пропусна началните мачове през сезона заради мускулна контузия, а Алварес се разсърди, че не го продадоха на Барселона.