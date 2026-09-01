Кметът на белгийския град Льовен отказа да приеме мачовете на израелския Апоел (Беер Шева) заради опасения от безредици

Кметът на белгийския град Льовен Мохамед Ридуани заяви, че не може да приеме мача на Юнион Сен Жилоаз и израелския Апоел (Беер Шева) от турнира на УЕФА Лига Европа, който трябва да се играе на 22-и октомври, съобщава Анадолската агенция.

Ридуани обясни решението си с обществената безопасност и мерките за сигурност, които общината не може да подсигури. Кметът заяви също така, че дори и мачът да се проведе при закрити врати на стадион „Ден Дрееф“, опасността остава абсолютно същата и той отново не е съгласен, подчертава вестник „Льо Соар“.

Заради лошото състояние на своя стадион в Брюксел, където обичайно домакинства Юнион Сен Жилоаз, те трябваше да избират между стадио н „Крал Бодуен“ и този в Льовен.

Проблемът – според Ридуани е, че Юнион Сен Жилоаз трябва да приеме израелски отбор в града, а в района на Льовен има много заселили се хора от арабски произход. Поради същите причини той е отказал Льовен да приеме и мача на женския национален отбор на Белгия срещу Израел.

От Юнион Сен Жилоаз обявиха, че са наясно с проблема, изпратили са писмо в УЕФА и в момента са в процес на търсене на нов стадион на територията на Белгия, където да играят срещу Апоел (Беер Шева).