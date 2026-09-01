Нападателят Габриел Жезуш официално премина от Арсенал в испанския шампион Барселона

site.btaНападателят Габриел Жезуш официално премина от Арсенал в испанския шампион Барселона
Испанският шампион Барселона завърши трансфера на Габриел Жезуш от Арсенал (Англия), а това става, след като BBC Sport съобщи, че сделката за преминаването на бразилеца е 10 милиона евро и е на път да бъде потвърдена.
През последните сезони Жезуш загуби мястото си в титулярния състав на Арсенал поради контузии, както и поради факта, че Кай Хаверц и Виктор Гьокерес бяха предпочитаните централни нападатели в клуба.
Наполи също прояви интерес към него, но бразилецът вече се присъедини към шампиона на Испания от миналия сезон, след като в понеделник премина медицински прегледи. Дори снощи той беше на стадион "Камп Ноу", за да гледа как Барселона бие Райо Валекано с 5:2.
Жезуш дойде в Арсенал от Манчестър Сити през 2022-а година, отбеляза 32 гола и даде 22 асистенции в 123 мача за „артилеристите“.
В изявление пред медиите преди победата на Арсенал над Астън Вила мениджърът на Арсенал Микел Артета потвърди, че нападателят не тренира с отбора.
На въпроса дали това означава, че нападателят напуска отбора, Артета отговори: „Лични обстоятелства, каквито и да са те, мисля, че е ясно.“
Жезуш ще бъде третото попълнение на Барселона от клуб от Висшата лига това лято, след пристигането на Антъни Гордън от Нюкасъл и Родри от Манчестър Сити.
Барселона също така се опитва да сключи сделка за нападателя на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес, но Атлетико ясно заявиха, че нямат намерение да преговарят с конкурентите си от Ла Лига. Така тази сделка е малко вероятно сделката да бъде сключена на този етап.
/АВ/
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