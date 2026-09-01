Ботев (Пловдив) пуска в продажба билетите за градското дерби с Локомотив

Ботев (Пловдив) пуска в продажба билетите за предстоящото градско дерби с Локомотив, съобщиха от клуба. Срещата между двата отбора от деветия кръг на Първа лига е на 13 септември (неделя) от 20:30 часа на стадион "Христо Ботев".

Пропуските ще са налични за закупуване от 10:00 часа на 2 септември (сряда). Билетите ще се продават в клубния магазин и онлайн на kolezha.bg. Работното време на фен магазина е в делничните дни от 10:00 до 18:00 часа, в събота от 10:00 до 17:00 часа и в неделя от 11:00 до 16:00 часа.

Цените на входните талони са следните:

– Трибуна Юг / Север – € 10

– Трибуна Изток – € 15

– Сектор А, Блок 1,2,6,7 – € 15

– Сектор А, Блок 3, 5 – € 20

– Сектор А, Блок 4, P1, P3 – € 25

– Сектор А, P2 (достъп до Lounge 1912) – € 80

Деца между 5 и 14 години (включително), както и пенсионери над 65 години, използват 50% отстъпка от цената на билета, като имат място на трибуните. За тях билетите ще се продават само на каса и в клубния магазин. Деца до 4 години (включително) влизат безплатно на двубоя (без място).

За инвалиди с инвалидни колички, както и за техните асистент-придружители, входът е безплатен. За тях е обособено специално място пред централната трибуна, като те ще влизат през входа между централната и южната трибуни.

В продажба са билети за семейния сектор, който е позициониран в блок 1 на Централната трибуна (в близост до Трибуна Север), а цената на билета за него е 20 евро. В цената е включен пропуск за двама родители, както и за техните деца на възраст до 14 години.