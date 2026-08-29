Финландецът Сами Паяри поведе в класирането след първия ден на рали Парагвай

Финландецът Сами Паяри с Тойота поведе в класирането след първия ден на рали Парагвай, 11-и кръг от световния шампионат по автомобилизъм на различни настилки.

Хейдън Падън с Хюндай заема второ място, на 11.9 секунди зад лидера, а тройката допълва Елфин Еванс (Великобритания) с Тойота с пасив от 56.3 секунди.

Денят се оказа изключително тежък за водещите пилоти. Такамото Кацута отпадна след зрелищно преобръщане още в първия етап. Себастиен Ожие също напусна състезанието поради счупено окачване след серия от спукани гуми. Тиери Нювил загуби значително време заради повреда в задното окачване.

Новозеландецът Хейдън Падън изненадващо поведе колоната в средата на деня, но в края беше изпреварен от Сами Паяри, който успя да излезе напред в битката след поредица от технически проблеми на преките му конкуренти, включително спукана гума на Елфин Еванс.

Руският пилот с български лиценз Николай Грязин е 20-и в общото подреждане.

Утре предстоят нови девет скоростни отсечки на рали Парагвай.