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Баскетболният национал Константин Костадинов подписа с белгийския Остенде

Кремена Младенова
Баскетболният национал Константин Костадинов подписа с белгийския Остенде
Баскетболният национал Константин Костадинов подписа с белгийския Остенде
снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
Остенде, Белгия,  
28.08.2026 19:22
 (БТА)

Баскетболният национал Константин Костадинов ще носи екипа на белгийския Остенде през следващия сезон, съобщиха официално от клуба в социалните мрежи.

Въпреки появилите се по-рано този месец информации, че българинът ще продължи кариерата си в колежанското първенство в САЩ, Костадинов остава в Европа.

23-годишният баскетболист игра за испанските Тенерифе и Андора през миналия сезон, а сега му предстои да се състезава за белгийския шампион в BNXT лигата.

"С пристигането на Костадинов основата на ядрото на нашия състав за предстоящия сезон е оформено", написаха от Остенде в профила си в Инстаграм.

 

/КМ/

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