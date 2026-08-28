Баскетболният национал Константин Костадинов подписа с белгийския Остенде

Баскетболният национал Константин Костадинов ще носи екипа на белгийския Остенде през следващия сезон, съобщиха официално от клуба в социалните мрежи.

Въпреки появилите се по-рано този месец информации, че българинът ще продължи кариерата си в колежанското първенство в САЩ, Костадинов остава в Европа.

23-годишният баскетболист игра за испанските Тенерифе и Андора през миналия сезон, а сега му предстои да се състезава за белгийския шампион в BNXT лигата.

"С пристигането на Костадинов основата на ядрото на нашия състав за предстоящия сезон е оформено", написаха от Остенде в профила си в Инстаграм.