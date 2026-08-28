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Челси набеляза сенегалския национал Ламин Камара за заместник на Енцо Фернандес

Кремена Младенова
Челси набеляза сенегалския национал Ламин Камара за заместник на Енцо Фернандес
Челси набеляза сенегалския национал Ламин Камара за заместник на Енцо Фернандес
снимка: AP Photo/Lindsey Wasson
Лондон,  
28.08.2026 19:12
 (БТА)

В Челси са определили полузащитника на Монако Ламин Камара за потенциален заместник на Енцо Фернандес, който е близо до трансфер в Манчестър Сити, съобщава изданието talkSPORT.

Лондончани са склонни да се разделят с аржентинския национал Фернандес за 120 милиона паунда и планират да реинвестират част от тази сума в 22-годишния Камара.

Монако настоява за между 50 и 60 милиона паунда за национала на Сенегал. Наскоро оферта от Кристъл Палас на стойност 35 милиона бе отхвърлена от клуба, а Ливърпул също проучва възможността да подпише с Ламин Камара преди затварянето на трансферния прозорец това лято.

Ако Енцо Фернандес осъществи трансфер, Челси е готов да ускори разговорите с представителите на Камара. Талантливият халф се утвърди в Монако, след като беше привлечен за 15 милиона евро преди две години. Той натрупа 29 мача във френското първенство миналия сезон, отбелязвайки 2 гола и подавайки 7 асистенции.

 

/КМ/

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