Челси набеляза сенегалския национал Ламин Камара за заместник на Енцо Фернандес

В Челси са определили полузащитника на Монако Ламин Камара за потенциален заместник на Енцо Фернандес, който е близо до трансфер в Манчестър Сити, съобщава изданието talkSPORT.

Лондончани са склонни да се разделят с аржентинския национал Фернандес за 120 милиона паунда и планират да реинвестират част от тази сума в 22-годишния Камара.

Монако настоява за между 50 и 60 милиона паунда за национала на Сенегал. Наскоро оферта от Кристъл Палас на стойност 35 милиона бе отхвърлена от клуба, а Ливърпул също проучва възможността да подпише с Ламин Камара преди затварянето на трансферния прозорец това лято.

Ако Енцо Фернандес осъществи трансфер, Челси е готов да ускори разговорите с представителите на Камара. Талантливият халф се утвърди в Монако, след като беше привлечен за 15 милиона евро преди две години. Той натрупа 29 мача във френското първенство миналия сезон, отбелязвайки 2 гола и подавайки 7 асистенции.