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Четири тима определят шампиона на страната по плажен футбол този уикенд във Варна

Ива Кръстева
Четири тима определят шампиона на страната по плажен футбол този уикенд във Варна
Четири тима определят шампиона на страната по плажен футбол този уикенд във Варна
снимка: БТА архив
София,  
28.08.2026 19:13
 (БТА)

Варна ще бъде домакин на Bulgaria Beach Soccer Championship 2026, който ще се проведе на 29 и 30 август на плаж Аспарухово. В рамките на два дни четири отбора ще се изправят един срещу друг в битка за шампионската титла.

В надпреварата участват inbet Владиславово, ФК Фратрия, МФК Спартак Варна и МФК Монтана. Турнирът започва в събота с четири мача. От 9:30 часа inbet Владиславoво среща Фратрия, а час по-късно МФК Монтана играе срещу МФК Спартак. В 11:30 часа е двубоят между МФК Спартак и inbet Владиславово, а от 12:30 часа Фратрия се изправя срещу МФК Монтана.

Програмата продължава в неделя с още два мача. От 10:00 часа МФК Монтана ще играе срещу inbet Владиславово, а в 11:00 часа е срещата между МФК Спартак и Фратрия.

Организатори на Bulgaria Beach Soccer Championship 2026 са Зоналният съвет на БФС - Варна и Българският футболен съюз.  

/ИК/

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