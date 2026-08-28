Четири тима определят шампиона на страната по плажен футбол този уикенд във Варна

Варна ще бъде домакин на Bulgaria Beach Soccer Championship 2026, който ще се проведе на 29 и 30 август на плаж Аспарухово. В рамките на два дни четири отбора ще се изправят един срещу друг в битка за шампионската титла.

В надпреварата участват inbet Владиславово, ФК Фратрия, МФК Спартак Варна и МФК Монтана. Турнирът започва в събота с четири мача. От 9:30 часа inbet Владиславoво среща Фратрия, а час по-късно МФК Монтана играе срещу МФК Спартак. В 11:30 часа е двубоят между МФК Спартак и inbet Владиславово, а от 12:30 часа Фратрия се изправя срещу МФК Монтана.

Програмата продължава в неделя с още два мача. От 10:00 часа МФК Монтана ще играе срещу inbet Владиславово, а в 11:00 часа е срещата между МФК Спартак и Фратрия.

Организатори на Bulgaria Beach Soccer Championship 2026 са Зоналният съвет на БФС - Варна и Българският футболен съюз.