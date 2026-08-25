Един Джеко все още има ключова роля във футбола, сигурни са в Шалке

Нападателят на Шалке 04 Един Джеко доказа, че дори на 40 години може да има ключова роля във футбола, сигурни са неговите съотборници и треньорът на "сините" Мирон Муслич. Отборът от Гелзенкирхен, който се завърна в елита, се нуждаеше от продължения, за да постигне трудна победа с 5:2 срещу четвъртодивизионния Халешер в първия кръг за купата на Германия. Босненският ветеран отбеляза два пъти и направи асистенция за един от решителните голове в срещата.

"Той ни дава това качество в наказателното поле. Все още го притежава, дори на неговата възраст. Позиционирането, комбинативната игра, инстинктът - всичко това не се забравя това. Един ще ни трябва", каза треньорът на Шалке 04 Муслич.

Джеко трябваше да играе само четвърт час, за да може да бъде готов за първия двубой от Бундеслигата срещу Аугсбург в неделя, който ще отбележи завръщането на Шалке в елита след три сезона във втора дивизия.

Ветеранът влезе в игра в 64-ата минута и в крайна сметка игра около един час.

"Един има невероятно присъствие. Това не можеш да се научи, а идва с годините натрупан опит", каза съотборникът му Робин Госенс.