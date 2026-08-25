Апелативният съд на ФИА ще вземе окончателното решение относно мястото на подиума на Пиер Гасли в Гран при на Монако

Международният апелативен съд на Формула 1 ще се събере в Париж във вторник, за да реши кой е завършил трети в Гран при на Монако, повече от два месеца след състезанието, предаде Ройтерс.

Пиер Гасли от Алпин завърши трети в княжеството на 7 юни, но беше свален до седмо място, след като след състезанието стюардите му наложиха две наказания от по пет секунди за превишена скорост в питлейна, а Исак Хаджар от Ред Бул се качи на трето място и празнува с шампанско на подиума.

Това решение беше отменено на 12 юни, след като стюардите приеха доказателствата на Алпин – отбора, собственост на Рено – че е имало грешка в отчитането на времето и отмениха наказанията, а Хаджар върна трофея на Гасли.

Тъй като някои запознати предупредиха, че това решение ще сътвори прецедент, Макларън и Ред Бул обжалваха пред международния съд на 16 юни.

Макларън възрази, след като Оскар Пиастри, който падна от четвърто на пето място след възстановяването на Гасли, получи наказания по време на състезанието за същото нарушение, като се прие, че то е било неизбежно, въпреки че той беше сигурен, че не е карал с превишена скорост.

За разлика от Гасли, който не изтърпя наказанията си по време на състезанието и към времето му беше добавено допълнително време, което можеше да бъде отменено, Пиастри нямаше възможност да оспори загубеното време в бокса, което също оказа верижен ефект върху начина, по който австралиецът се състезаваше след това.

Шефът на отбора Андреа Стела заяви по време на Гран при на Нидерландия през уикенда, спечелено от Ландо Норис от Макларън, че обжалването е имало двойна цел. "Смятаме, че процесът, който се случи след състезанието в Монако, трябва да бъде преразгледан, защото от гледна точка на справедливостта към всички състезатели фактът, че наказанието беше отменено, поражда сериозни поводи за загриженост", каза той. "Вторият аспект е интересът на Макларън. Ние също бяхме наказани материално за това, че изтърпяхме наказание, което не подлежи на обжалване, и това дори ни коства точки в шампионата", добави италианецът. "Така че има общ интерес за Формула 1, за спорта и за неговата интегритет, а също така има и конкретен интерес за Макларън по отношение на въздействието върху класирането ни в шампионата."

ФИА съобщи, че изслушването, което ще се проведе в централата на организацията без присъствието на публика или медии поради съображения за поверителност, ще бъде последвано от публикуване на решението във възможно най-кратък срок.





