Нападателите трябва да бъдат вдъхновение за своите съотборници, заяви мениджърът на Челси Шаби Алонсо след трудната победа срещу Фулъм

Мениджърът на английския футболен клуб Челси - Шаби Алонсо, призова атакуващото трио Коул Палмър, Морган Роджърс и Жоао Педро да служат като вдъхновение през новия сезон във Висшата лига, след като попаденията им дадоха успешен старт на периода му начело на лондонския тим.

Въпреки успешното представяне в нападение, "сините" изпитаха известни затруднения в защита при победата с 3:2 като гост над градския съперник Фулъм, но испанският специалист предпочете да не се фокусира върху индивидуалните представяния, а вместо това загатна за важността на колектива.

"Те трябва да поемат отговорност. Те трябва да поведат всички останали, да ги вдъхновят, защото ако те се справят страхотно, останалите ще ги последват. Трябва да стигаме до тях в най-добрите възможни ситуации. Трябва да имаме добри връзки с атаката, а те също трябва да помагат на отбора да бъде солиден. Радвам се за тях тримата. Те играха за отбора и успяха да вкарат", заяви Шаби Алонсо след срещата, цитиран от ДПА.

Наставникът на лондончани не отправи критики към вратаря Роберт Санчес, който имаше сериозна вина за първия гол на домакините, дело на Джош Кинг, а вместо това призова за по-добра игра в отбрана от целия отбор.

"Не са важни индивидуалните личности. Можем да поправим няколко неща. При първия гол можехме да се защитаваме по-добре, за да избегнем това. Това е част от играта. Трябва да го приемем и да се учим. Това ще бъде дълъг процес. Всички линии на терена - нападателите, полузащитниците, защитниците, вратаря - искаме да сме по-добри във всичко. Целта беше да започнем силно. Това беше добро начало. Запазваме спокойствие и продължаваме напред", добави Алонсо.

Следващият двубой на Челси е в турнира за Купата на лигата срещу третодивизионния Лутън Таун в четвъртък, а в неделя предстои домакинство от втория кръг във Висшата лига срещу Брайтън.