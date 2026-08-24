"Ситуацията е трудна за всеки един от нас", каза треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич не скри разочарованието си след поражението на неговия тим с 0:1 от Арда (Кърджали) в последния мач от шестия кръг на Първа лига. Така след шест кръга „железничарите“ остават с едва три точки в актива си и заемат предпоследното 13-о място в класирането.

"Нещата не се получават за нас в момента. Мога да кажа, че съм горд от момчетата. Те дадоха всичко от себе си. Нямахме късмет пред вратата на съперника, но трябва да приемем реалността. Борим се за оцеляване", коментира след мача Косич и обърна внимание на трудната ситуация, в която се намира неговия отбор, който допусна пето поражение в шест мача от началото на новия сезон в Първа лига.

"Това оказва влияние на всички. Никой не иска да губи. Ситуацията е трудна за всеки един от нас. Трябва да намерим верните решения. Всеки двубой в първенството е изключително труден", каза още Душан Косич.