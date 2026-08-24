Подробно търсене

"Рано получихме предимство", призна наставникът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев

Димитър Петков
"Рано получихме предимство", призна наставникът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев
"Рано получихме предимство", призна наставникът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев
На снимката: старши треньорът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев.Снимка: Боян Ботев/БТА (ПК)
Пловдив,  
24.08.2026 23:52
 (БТА)

Старши треньорът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев бе удовлетворен от представянето на своя отбор в двубоя срещу Локомотив (Пловдив), който бе спечелен с 1:0 на „Лаута“. Това бе трети пореден успех за Арда и общо четвърти в последния пет двубоя на тима. 

"Рано получихме предимство с изгонването на играч на Локомотив Пловдив. Въпреки че създавахме ситуации през първото полувреме, допуснахме такива и пред нашата врата. През второто полувреме се опитахме малко да позабързаме топката, да разкъсаме противниковата отбрана и едва тогава да търсим подавания зад гърба. Радвам се, че успяхме да го направим дори и веднъж", коментира след мача наставникът на Арда. 

"И срещу отбора на ЦСКА 1948 играхме доста време с човек повече. Може би при това предимство действаме по-припряно. Искаме веднага да отбележим гол. Ясно е, че искаме да вкараме гол, просто трябва да бъде по-търпеливи. Нормално е отбор с десет души да е прибран в собствената половина и да чака да прави преходи. Целта ни е във всеки един мач да излизаме и да побеждаваме. Ясно е, че ще бъде трудно. Хубаво е, че днес успяхме да победим. Това ще ни даде самочувствие, но трябва да стоим здраво стъпили на земята", допълни той. 

/АД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:45 на 27.08.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация