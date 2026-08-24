Арда се доближи до върха в Първа лига след успех срещу Локомотив Пловдив

Първенство на България по футбол, мачове от шестия кръг в Първа лига: Ботев Враца - Ботев Пловдив - 1:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Преслав Боруков 23 Локомотив Пловдив - Арда - 0:1 (0:0)

голмайстори: 0:1 Доминик Янков 65

червен картон: Жулиан Лами (Локомотив) 16 от неделя: Септември София - ЦСКА 1948 - 1:0 (0:0) голмайстор: 1:0 Ерар Францети 59 Локомотив София - ЦСКА - отложен от събота: Лудогорец - Славия - 1:1 (1:1) голмайстори: 0:1 Никола Савич 7, 1:1 Квадво Дуа 41 червен картон: Руан Крус 19 (Лудогорец) Левски - Спартак Варна - 6:0 (2:0) голмайстори: 1:0 Армстронг Око-Флекс 8, 2:0 Хуан Переа 15, 3:0 Давид Кусо 60, 4:0 Армстронг Око-Флекс 63, 5:0 Стивън Стоянчов 87, 6:0 Адриан Райчев 90 червен картон: Вашко Оливейра (Спартак) 79 от петък: Черно море - Дунав Русе - 3:1 (0:0) голмайстори: 1:0 Давид Телеш 55, 1:1 Ибраим Кейта 70, 2:1 Лучано Скуадроне 90+2, 3:1 Петър Андреев 90+4 временно класиране: 1. Лудогорец 6 5 1 0 11:4 16 точки 2. Левски 5 5 0 0 15:2 15 3. ЦСКА 5 4 1 0 13:3 13 4. ЦСКА 1948 6 4 1 1 13:7 13 5. Арда 6 4 1 1 9:4 13 6. Ботев (Пловдив) 6 2 1 3 7:9 7 7. Спартак (Варна) 6 2 1 3 8:12 7 8. Септември 6 2 1 3 4:9 7 9. Славия 5 1 3 1 5:3 6 10. Черно море 6 1 1 5 7:13 4 11. Ботев (Враца) 6 1 1 4 4:13 4 12. Дунав (Русе) 6 1 0 5 5:12 3 13. Локомотив (Пловдив) 6 1 0 5 3:8 3 14. Локомотив (София) 5 0 2 3 5:10 2