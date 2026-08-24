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Арда се доближи до върха в Първа лига след успех срещу Локомотив Пловдив

Асен Даскалов
Арда се доближи до върха в Първа лига след успех срещу Локомотив Пловдив
Арда се доближи до върха в Първа лига след успех срещу Локомотив Пловдив
снимка: Боян Ботев/БТА (ПК)
София,  
24.08.2026 23:10
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от шестия кръг в Първа лига:

Ботев Враца - Ботев Пловдив  - 1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Преслав Боруков 23

Локомотив Пловдив - Арда - 0:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Доминик Янков 65
червен картон: Жулиан Лами (Локомотив) 16

от неделя:
Септември София - ЦСКА 1948 - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Ерар Францети 59

Локомотив София - ЦСКА - отложен

от събота:
Лудогорец - Славия - 1:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Никола Савич 7, 1:1 Квадво Дуа 41
червен картон: Руан Крус 19 (Лудогорец)

Левски - Спартак Варна - 6:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Армстронг Око-Флекс 8, 2:0 Хуан Переа 15, 
3:0 Давид Кусо 60, 4:0 Армстронг Око-Флекс 63, 
5:0 Стивън Стоянчов 87, 6:0 Адриан Райчев 90
червен картон: Вашко Оливейра (Спартак)  79

от петък:
Черно море - Дунав Русе - 3:1 (0:0)
голмайстори: 1:0 Давид Телеш 55, 1:1 Ибраим Кейта 70, 
2:1 Лучано Скуадроне 90+2, 3:1 Петър Андреев 90+4

временно класиране:
 1. Лудогорец            6   5   1   0  11:4  16 точки
 2. Левски               5   5   0   0  15:2  15 
 3. ЦСКА                 5   4   1   0  13:3  13
 4. ЦСКА 1948            6   4   1   1  13:7  13
 5. Арда                 6   4   1   1   9:4  13
 6. Ботев (Пловдив)      6   2   1   3   7:9   7
 7. Спартак (Варна)      6   2   1   3   8:12  7
 8. Септември            6   2   1   3   4:9   7
 9. Славия               5   1   3   1   5:3   6 
10. Черно море           6   1   1   5   7:13  4 
11. Ботев (Враца)        6   1   1   4   4:13  4
12. Дунав (Русе)         6   1   0   5   5:12  3
13. Локомотив (Пловдив)  6   1   0   5   3:8   3
14. Локомотив (София)    5   0   2   3   5:10  2

/АД/

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