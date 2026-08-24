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Осасуна и Леванте завършиха наравно в Примера дивисион

Асен Даскалов
Осасуна и Леванте завършиха наравно в Примера дивисион
Осасуна и Леванте завършиха наравно в Примера дивисион
AP Photo/Miguel Oses
Мадрид,  
24.08.2026 23:01
 (БТА)

Осасуна завърши наравно 0:0 на свой терен срещу Леванте в двубой от втория кръг в Примера дивисион. Вратарят на гостите Матю Райън се превърна в герой на мача, спасявайки отбора от Валенсия от сигурно поражение на стадион "Ел Садар" в Памплона.

Осасуна прекъсна серията от пет поредни загуби, регистрирани в самия край на миналия сезон.

По-късно тази вечер Депортиво Ла Коруня гостува на Малага.

Мачове от испанската Ла Лига, втори кръг:

Осасуна - Леванте - 0:0

по-късно днес:
Малага - Депортиво Ла Коруня

от неделя:
Атлетико Мадрид - Виляреал - 2:2
Хетафе - Расинг Сантандер - 1:0
 
Елче - Барселона - 0:5

от събота:
Атлетик Билбао - Севиля - 1:3
Валенсия - Селта Виго - 0:0
Еспаньол - Реал Мадрид - 1:2

от петък:
Бетис - Реал Сосиедад - 1:0

от четвъртък:
Райо Валекано - Алавес - 1:1

 

/АД/

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