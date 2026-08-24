Осасуна и Леванте завършиха наравно в Примера дивисион

Осасуна завърши наравно 0:0 на свой терен срещу Леванте в двубой от втория кръг в Примера дивисион. Вратарят на гостите Матю Райън се превърна в герой на мача, спасявайки отбора от Валенсия от сигурно поражение на стадион "Ел Садар" в Памплона.
Осасуна прекъсна серията от пет поредни загуби, регистрирани в самия край на миналия сезон.
По-късно тази вечер Депортиво Ла Коруня гостува на Малага.
Мачове от испанската Ла Лига, втори кръг:
Осасуна - Леванте - 0:0
по-късно днес:
Малага - Депортиво Ла Коруня
от неделя:
Атлетико Мадрид - Виляреал - 2:2
Хетафе - Расинг Сантандер - 1:0
Елче - Барселона - 0:5
от събота:
Атлетик Билбао - Севиля - 1:3
Валенсия - Селта Виго - 0:0
Еспаньол - Реал Мадрид - 1:2
от петък:
Бетис - Реал Сосиедад - 1:0
от четвъртък:
Райо Валекано - Алавес - 1:1
/АД/