Осасуна и Леванте завършиха наравно в Примера дивисион

Осасуна завърши наравно 0:0 на свой терен срещу Леванте в двубой от втория кръг в Примера дивисион. Вратарят на гостите Матю Райън се превърна в герой на мача, спасявайки отбора от Валенсия от сигурно поражение на стадион "Ел Садар" в Памплона.

Осасуна прекъсна серията от пет поредни загуби, регистрирани в самия край на миналия сезон.

По-късно тази вечер Депортиво Ла Коруня гостува на Малага.

Мачове от испанската Ла Лига, втори кръг: Осасуна - Леванте - 0:0 по-късно днес: Малага - Депортиво Ла Коруня от неделя: Атлетико Мадрид - Виляреал - 2:2 Хетафе - Расинг Сантандер - 1:0 Елче - Барселона - 0:5 от събота: Атлетик Билбао - Севиля - 1:3 Валенсия - Селта Виго - 0:0 Еспаньол - Реал Мадрид - 1:2 от петък: Бетис - Реал Сосиедад - 1:0 от четвъртък: Райо Валекано - Алавес - 1:1