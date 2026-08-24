Арда (Кърджали) се възползва от числено преимущество, за да се наложи над Локомотив (Пловдив) и задълбочи кризата при "железничарите"

Първенство на България по футбол, последна среща от шестия кръг на Първа лига:

Локомотив (Пловдив) – Арда (Кърджали) 0:1 (0:0)

голмайстор: 0:1 Доминик Янков 65

стадион: „Локомотив“, Пловдив

главен съдия: Волен Чинков, гр. София

червен картон: Жулиан Лами 16 (Локомотив Пловдив)

жълти картони: Ефе Али, Ивайло Иванов, Миха Търдан (Локомотив Пловдив); Виктор Попов, Доминик Янков, Георги Николов, Лъчезар Котев (Арда Кърджали)

състав на Локомотив (Пловдив): Боян Милосавлевич, Тодор Павлов (84 - Далил Али), Лукас Риян, Андрей Киндриш, Адриан Кова, Ефе Али (69 – Александър Александров), Парвиз Умарбаев (69 – Миха Търдан), Ивайло Иванов (84 - Милан Петрович), Жулиан Лами, Крист Лонгвил (57 - Раян Лейтън), Севи Идриз

състав на Арда (Кърджали): Анатолий Господинов, Виктор Попов (87 - Симеон Василев), Виктор Любенов, Мартин Паскалев, Вячеслав Велев, Лъчезар Котев, Светослав Ковачев (87 - Адама Траоре), Станислав Иванов (87 - Атанас Кабов), Доминик Янков (69 – Давид Акинтола), Бирсен Карагарен, Преслав Бачев (62 – Георги Николов)

Отборът на Арда (Кърджали) постигна трета поредна победа във футболната Първа лига, след като се наложи с минималното 1:0 при гостуването си на Локомотив (Пловдив) в последния мач от шестия кръг на първенството. Доминик Янков реализира единственото попадение в срещата през втората част, след като тимът на Александър Тунчев игра с човек повече на терена от 16-ата минута, когато Жулиан Лами бе изгонен с директен червен картон за нарушение срещу Вячеслав Велев.

Така Арда събра актив от 13 точки и се изравни с тимовете на ЦСКА и ЦСКА 1948, които заемат съответно трето и четвърто място в класирането. Локомотив (Пловдив) пък регистрира пето поражение в шест двубоя от началото на сезона и остава на предпоследната 13-а позиция в подреждането с едва 3 точки.

В десетата минута на мача домакините първи стигнаха до възможност за откриващо попадение, но късметът не бе на тяхна страна. Крист Лонгвил се пребори с Виктор Любенов в наказателното поле на Арда и веднага отправи опасен изстрел, който обаче се отби в лявата греда на Анатолий Господинов.

Шест минути по-късно „железничарите“ останаха с човек по-малко на терена. Жулиан Лами закъсня при единоборство с Вячеслав Велев и го изрита с бутоните в областта на корема. Първоначално главният съдия Волен Чинков показа само жълт картон на крилото на „смърфовете“, но впоследствие бе извикан да преразгледа ситуацията на ВАР-монитора и промени решението си, като изгони от игра Лами.

В 25-ата минута Боян Милосавлевич трябваше да се намесва за първи път в срещата след точно изпълнение на Светослав Ковачев, което обаче не затрудни стража на Локомотив. Минута по-късно пък Ефе Али направи фрапантен пропуск, след като не успя да уцели вратата от непосредствена близост след центриране на Севи Идриз.

До края на първата част гостите от Кърджали опитаха да наложат териториално преимущество, но въпреки това Локомотив стигна до още един шанс за гол. Анатолий Господинов обаче внимаваше и отрази удар на Лонгвил с глава, насочен точно под напречната греда. Така почивката дойде при нулево реми.

Десет минути след старта на второто полувреме Мартин Паскалев опита далечен изстрел, който премина малко над вратата на Боян Милосавлевич.

Все пак в 65-ата минута играчите на Александър Тунчев се възползваха от численото си преимущество на терена, за да поведат в резултата. Доминик Янков се разписа с премерен изстрел по земя от границата на наказателното поле, след като Адриан Кова сбърка пред собствената врата.

Десет минути по-късно Светослав Ковачев реализира още едно попадение за гостите, което бе отменено заради засада.

До последния съдийски сигнал Арда контролираше събитията на игрището и не позволи на Локомотив да достигне до ситуации пред Анатолий Господинов.