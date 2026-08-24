Лацио спечели гостуването си на Болоня в Серия А

Лацио победи с 1:0 като гост Болоня в мач от първия кръг в Серия А. Треньорът на столичани Дженаро Гатузо записа първи успех начело на отбора.

Единственото попадение на стадион "Ренато Дал'Ара" беше реализирано от резервата Давиде Фратези след изтичане на близо един час игра.

Малко по-късно Федерико Бернардески стреля от фаул, но вратарят Христос Мандас отклони топката в гредата.

В самия край на двубоя Фратези се намеси решително и в защита, отклонявайки топката точно пред голлинията.

Преди почивката попадение на Булайе Диа от столичани беше отменено заради засада.

По-късно тези вечер Рома приема Фиорентина.

Мачове от италианската Серия А, първи кръг: Болоня - Лацио - 0:1 по-късно днес: Рома - Фиорентина от неделя: Фрозиноне - Ювентус - 0:1 Венеция - Лече - 0:2 Аталанта - Сасуоло - 2:1 Торино - Милан - 1:2 от събота: Интер Милано - Монца - 4:1 Удинезе - Комо - 1:1 Дженоа - Наполи - 0:2 Парма - Каляри - 0:1