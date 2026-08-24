Иван Иванов се класира за втория кръг на тенис турнира в Роухямптън

Иван Иванов се класира за втория кръг на турнира по тенис от сериите Чалънджър на твърда настилка в Роухямптън, Англия. Българинът се наложи с 6:0, 3:6, 6:4 срещу представителя на домакините Райън Пенистън.

В първата част 17-годишният Иванов не остави шанс за съперника си и спечели шест последователни гейма.

Във втория сет Иван Иванов загуби на два пъти подаването си и британецът изравни резултата.

Пенистън постигна ранен пробив в последната част и поведе с 3:0, но българският тенисист навакса пасива си, след което направи решителен пробив за 6:4, приключвайки срещата за два часа и две минути.

Във втория кръг Иванов ще играе срещу някой измежду британците Джордж Лофхаген или Алистър Грей.

По-рано днес Илиян Радулов отпадна в първия кръг в Роухямптън.